戰狼搖尾巴？習近平向西方大國示好 專家分析指背後藏這目的

大陸最近在與世界打交道時態度似乎變得溫和起來，釋放了一名監禁中的澳洲記者，邀請美國軍方參加防務論壇，並與斯里蘭卡達成一項42億美元（約新台幣1358億元）的債務重組協議。

分析人士說，正當美國集中精力應對中東危機的時候，大陸外交態度的轉變將會受到歡迎。但這可能並不意味著持久的變化，過往的緊張局勢很可能在不久的將來再次出現。

美國經濟研究公司榮鼎集團分析師、大陸外交關係專家巴爾金（Noah Barkin）說，就目前而言，大陸希望向世界保證，在商業方面一切照常進行。巴爾金表示：「大陸領導人想要向外國投資者保證，他們與美國及其亞洲和歐洲盟友的關係不會陷入單向螺旋式升級。」

上周，大陸釋放了被以國家安全為由關押三年的澳洲籍新聞主播成蕾，這是與澳洲關係升溫的最新一步，也為澳洲總理訪華鋪平了道路。

美國已受邀參加即將在北京舉行的防務論壇（香山論壇），這標志著兩國軍事交流的解凍。習近平上周也對美國舒默參議員率領的訪華代表團發表了善意的談話。

習近平本周主持紀念「一帶一路」倡議十周年的論壇，北京方面已與斯里蘭卡就重組超過40億美元（約新台幣1293億元）的債務達成一致，並簽署了一份重組尚比亞債務的諒解備忘錄。

大陸的外交轉變正值習近平面臨大陸國內各種壓力之際，其中包括資本外逃、房地產危機和青年失業率高而加劇的經濟衰退。

美國智庫詹姆斯敦基金會高級研究員林和立表示：「習近平正在與西方大國示好，以減少跨國公司撤離大陸的步伐，應對大陸被切斷全球供應鏈的局面。」

不過，北京並沒有在每個問題上都轉變態度，例如，沒有放棄與菲律賓在南海的海上對抗升級。但與此同時，大陸希望深化與發展中國家的政治和貿易關係，這既是出於經濟原因，也是習近平推動包括全球南方在內的多極世界秩序的一部分。

大陸希望反駁這樣一種觀點，即「一帶一路」倡議通過基礎設施和其他投資連接亞洲、非洲和歐洲的計劃是一種「債務陷阱外交」，導致一些國家無法償還貸款。在債務問題上對斯里蘭卡和尚比亞的讓步可能會有所幫助。

總部位於北京的智庫大陸與全球化主席王輝耀表示：「一帶一路倡議的目的始終是幫助發展中國家。」他補充說，該項目對發展中國家來說應被視為類似於二戰後的馬歇爾計劃，美國重建歐洲的援助計劃。

從政治角度來看，大陸外交部長秦剛和國防部長李尚福的失蹤，讓習近平為應對與美國日益激烈的競爭而集中外交政策和安全工作的努力變得更加復雜。

穩定美國關係，包括習近平與美國總統拜登如果在即將舉行的亞太峰會上舉行會晤，可能會給大陸帶來喘息的空間。

但隨著明年美國大選以及川普有可能重返總統寶座，一些人認為拜登幾乎沒有做出太多讓步的空間，特別是在大陸的核心問題上，包括美國對半導體出口的限制和貿易關稅。

大陸在台灣一月份大選之前進行的任何軍事演習也將與西方產生摩擦。

美中關係專家、美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）表示：「兩國關係中的根本緊張局勢仍然存在，這只是雙方接觸的暫時回升，隨後很可能立即出現另一個低谷。」

（路透社）

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