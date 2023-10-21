聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋪路領袖會談 中日韓拚下月外長會

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本共同社廿日引述多位外交相關人士報導，擔任中國大陸、日本和南韓三方高峰會輪值主席國的首爾，正針對約十一月廿六日舉行三國外長會議，徵詢中日意見。該報導認為，若成真，將成為恢復自二○一九年十二月以來中斷的三國領袖會談重要一步。

日方擬予以同意，將根據中方回應與國際情勢等，推動最終協調。屆時中共中央外辦主任兼中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子及南韓外長朴振可望出席，除了三方會談，也可能舉行雙邊會談。上川十月對此曾表示，三國對區域的和平繁榮，承擔重責大任。此一三方對話將成為商討合作方向和方式的平台。

二○一九年時任中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅在四川成都，出席第八次中日、南韓領袖會議後，已近四年沒舉行。

中日、南韓三國高官會議（ＳＯＭ）九月底曾針對爭取在三國均方便時盡快召開領袖會議達成共識。做為領袖會議前的外長會議，已敲定十一月在南韓釜山舉行。

另外，日經亞洲廿日報導，日本防衛大臣木原稔當天於華府智庫戰略與國際研究中心與日本經濟新聞在東京舉辦的座談會中發表視訊演說。他要求中國透過對話化解分歧，並反對以武力片面改變現狀。他形容，印太地區正處於合作和和諧，以及衝突與不和的十字路口。

日本經濟 南韓 三國

延伸閱讀

台日糖廠羈絆百年情緣 日本若林藝術舞團明登台演出

排核汙水使水產品遭大陸封殺 日本擬讓受刑人「加工扇貝」

紓解台日觀光逆差 觀光署募集「千人遊台灣」走訪7縣市

印尼升息1碼 南韓不動

相關新聞

泰罕見表態 挺陸「一國兩制」

大陸一帶一路論壇落幕後，仍有多位外國領導人在北京與大陸國家主席習近平舉行會晤，而泰國與大陸發布的聯合新聞公報則罕見指出，...

鋪路領袖會談 中日韓拚下月外長會

日本共同社廿日引述多位外交相關人士報導，擔任中國大陸、日本和南韓三方高峰會輪值主席國的首爾，正針對約十一月廿六日舉行三國...

同居近十年伴侶被錄到邀同事「三人行」 義大利總理梅洛尼宣布分手

義大利電視記者詹布魯諾（Andrea Giambruno）最近兩度遭到爆料，揭發他曾在節目停錄期間，向女同事說出了粗俗與...

伴侶口無遮攔還疑似自爆外遇 義大利總理：我們分了

義大利總理梅洛尼今天宣布與伴侶、也是她女兒的父親強布魯諾分手。他近日被錄到談話低俗，而且似乎承認外遇

拜登稱普亭是「暴君」 克宮：對此無法接受

英國BBC報導，俄羅斯克里姆林宮表示，對於美國總統拜登將俄國和巴勒斯坦武裝團體相提並論，並稱普亭是「暴君」的言論「無法接...

陸研究員籲應未雨綢繆！侵略台灣若遭制裁 中國參考俄烏經驗研究對策

根據中國政府附屬研究機構研究員，若中國與美國就台灣問題開戰，中國將需要建立一個受美國制裁的全球企業網絡、扣押中國境內美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。