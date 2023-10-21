鋪路領袖會談 中日韓拚下月外長會

日本共同社廿日引述多位外交相關人士報導，擔任中國大陸、日本和南韓三方高峰會輪值主席國的首爾，正針對約十一月廿六日舉行三國外長會議，徵詢中日意見。該報導認為，若成真，將成為恢復自二○一九年十二月以來中斷的三國領袖會談重要一步。

日方擬予以同意，將根據中方回應與國際情勢等，推動最終協調。屆時中共中央外辦主任兼中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子及南韓外長朴振可望出席，除了三方會談，也可能舉行雙邊會談。上川十月對此曾表示，三國對區域的和平繁榮，承擔重責大任。此一三方對話將成為商討合作方向和方式的平台。

二○一九年時任中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅在四川成都，出席第八次中日、南韓領袖會議後，已近四年沒舉行。

中日、南韓三國高官會議（ＳＯＭ）九月底曾針對爭取在三國均方便時盡快召開領袖會議達成共識。做為領袖會議前的外長會議，已敲定十一月在南韓釜山舉行。

另外，日經亞洲廿日報導，日本防衛大臣木原稔當天於華府智庫戰略與國際研究中心與日本經濟新聞在東京舉辦的座談會中發表視訊演說。他要求中國透過對話化解分歧，並反對以武力片面改變現狀。他形容，印太地區正處於合作和和諧，以及衝突與不和的十字路口。