同居近十年伴侶被錄到邀同事「三人行」 義大利總理梅洛尼宣布分手

義大利電視記者詹布魯諾（Andrea Giambruno）最近兩度遭到爆料，揭發他曾在節目停錄期間，向女同事說出了粗俗與暗示性言論，就在幾個小時之後，詹布魯諾的長期同居伴侶、義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就上社群媒體宣布分手。

衛報跟天空電視台20日報導，詹布魯諾是Mediaset電視公司的新聞脫口秀主持人，跟梅洛尼有一個七歲女兒，但同公司另一個節目連續兩天播出了他在停錄期間的對話錄音。在第一段錄音中，詹布魯諾先抱怨了自己髮型受到的批評，然後似乎向一位女同事示愛，「為什麼我之前沒遇到妳？」

第二段錄音則是在隔天曝光，據轉述可聽見詹布魯諾詢問，「當我跟你說話的時候，我可以碰一下我的包裹嗎？」，接著又問旁人是否知道自己跟工作場所的某人有染，稱「Mediaset的所有人」都已經知道了，隨後又告訴女同事，「我們正在尋找第三位參加者，讓我們來一場三人行，甚至四人行」。報導指出，他似乎還告訴女同事，如果參加了群交，就可以為他工作。

梅洛尼20日在社群媒體平台「X」（前身為推特）發出訊息，宣布兩人「持續了將近十年的關係到此結束」。她寫道，「我感謝他讓我們一起度過了美好的歲月、經歷的困難跟給了我這輩子最重要的事物，也那就是我們的女兒吉娜芙拉（Ginevra）。我們的道路已經分歧了一段時間，現在是時候承認這一點了」。

根據報導，22日就要迎接當上總理一周年的梅洛尼由單親媽媽撫養長大，跟生父關係疏遠。她在「X」的訊息強調，「我將捍衛我們的過去跟我們的友誼，我將不惜代價捍衛一個愛她母親和愛她父親的七歲女孩，因為我無法愛我的父親。對於這件事，我沒有其他的話要說」。