習近平私約喝茶…中俄關係往哪走？專家提3點觀察「普亭已被逼入牆角」

藉著「一帶一路」國際合作高峰論壇的契機，中國國家領導人習近平本週與俄羅斯總統普亭在北京會晤。這是自2013年以來，習近平與普亭兩人的第42次會面，也是普亭自今年3月被國際刑事法院以涉嫌戰爭罪為理由發布逮捕令後，第一次出訪前蘇聯以外國家。

兩人互稱「好朋友」、共同讚許「一帶一路」的10年成就。習近平表示，中俄過去10年建立了「強健的工作關係與深厚友誼」，2024年是中俄建交75週年，「中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢」；普亭則稱，俄方願同中方進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

從俄烏戰爭到以哈衝突，世界動盪之際，習近平與普亭兩位「老朋友」在北京相見，互許加強中俄友誼。DW採訪多名專家，總結習普會以來，三個值得關注的中俄關係觀察。

一、俄羅斯「更依賴」中國

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，這次普習會給了俄羅斯一個國際平台。在俄國入侵烏克蘭之後，普亭直接參加國際會議的機會非常少，「藉由這個『一帶一路』峰會，普亭到中國不但是跟習近平會晤，也有跟其他一些國家領導人會面，這種機會讓他顯得沒有那麼孤立，這同時也似乎表示了，俄羅斯——尤其是普亭——對於中國的依賴。」

德國波昂大學高級安全、戰略與融合中心助理研究員貝齊娜－切倫科娃（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova）博士認為，這次普亭訪華一方面是展現「公關價值」，另一方面也是經濟需要。她告訴DW：「對普亭來說，是想要樹立和習近平起平坐的形象。實際上，普亭的處境是已經被逼入牆角。」

根據中國海關數據，今年前三季的中俄貿易額超過1760億美元，同比增加約30%。普亭這次在北京也表示，希望兩國貿易額於今年底達到2000億美元。

在「一帶一路」論壇開幕式的演說中，普亭還提到要邀請「一帶一路」國家共同參與開發北方海道。這一航道從俄羅斯橫越北極直到白令海峽，縮短了俄國到中國的距離。

莊嘉穎指出，中國近年希望加入北極的談判和合作，「一帶一路」中亞項目本身也是中國試圖減低運輸風險的舉措，「跟俄羅斯這次的合作他是給中國另外一個選項，這反映兩個國家從過去的比較競爭關係，到現在好像需要共同合作，俄羅斯似乎更難抗拒中國的要求。」

不過，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，中俄在經濟上有很強的互補性，「中國需要進口俄羅斯的主要是能源，中國的很多產品，包括汽車等等，也可以銷往俄羅斯」。儘管某些方面來看，俄羅斯確實因為西方制裁等原因，對於中國的依賴有增加，但不意味著北京在中俄關係就佔了上風。

周波向DW強調：「不能夠說是俄羅斯現在就變成中國的小兄弟，這個是西方的媒體上說的比較多的，那麼中國人從來沒有這麼說過，而且從今後來講，中國都需要跟俄羅斯保持好的關係。」

二、習普密談兩場戰事

習普會登場之際，以哈戰火正熾，俄烏戰爭也還在繼續。在「一帶一路」論壇的開幕式演說上，習近平與普亭兩人都沒有公開提到國際高度關注的以哈衝突與俄烏戰爭，但綜合中、俄官媒報導，私下會談期間，習近平與普亭不只討論了以巴局勢，普亭也向習近平「詳細介紹」烏克蘭最新局勢。普亭還告訴習近平，在當前困難的情況下，中俄應密切協調外交政策。

根據俄羅斯衛星通訊社，在這次訪華結束後舉行的記者會上，普亭在談到巴勒斯坦問題時表示：「我方有原則性立場。這與今天的危機完全無關。當然，這場危機讓這個問題浮出了水面。我方一貫主張建立巴勒斯坦國，建立首都位於東耶路撒冷的獨立自主的主權國家。」

習普會後，習近平在19日首度表態，延續中方立場，呼籲以哈交戰雙方盡快「停火止戰」，並承諾北京將與阿拉伯國家協調，推動解決巴勒斯坦問題；中國政府中東問題特使翟雋19日在會見俄羅斯外交部副部長時更明確表示，中俄在巴勒斯坦問題立場一致，中方願與俄方推動恢復巴以和談。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，中國在以哈衝突「比較明顯地偏袒哈馬斯」，這與北京之前似乎希望跟以色列示好，然後藉此加強中美合作的做法「有一些變化」，而中方公開聲明沒有直接的譴責哈馬斯，也受到以色列批評；周波則表示，中國「對巴勒斯坦人的遭遇和地位是抱有同情心的」，多年立場都是如此。

至於俄烏戰爭，中國官方始終未譴責俄羅斯，並稱自身立場「中立」。德國波昂大學高級安全、戰略與融合中心助理研究員貝齊娜－切倫科娃（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova）博士告訴DW，北京提出解決烏克蘭危機的「12點聲明」，努力塑造中立形象，但這次「一帶一路」論壇卻邀請了普亭作為貴賓，「這所發出的信號與中立立場是矛盾的」。她認為，「實際上，習近平是藉助普亭的訪問來顯示，現有的國際秩序是失敗的。」

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波則持不同觀點。他告訴DW，俄烏衝突距離歐洲人很近，出於一種恐懼和恐慌，他們因此希望中方選邊站隊，但中歐關係因而受到了巨大的負面影響，「這對中國來說其實很不公正」。

周波認為，西方人通過俄烏戰爭來看待中俄關係「必然帶著問題」。例如：中國應該選哪邊站、為何不批評俄羅斯等等，但中俄兩國互為最大的鄰國，有諸多理由要保持良好關係。

三、沒有公開提及「無上限」夥伴關係

中俄領導人互動看來熱絡，不過從中國外交部聲明以及俄羅斯國家通訊社報導來看，這次普習會晤，兩人並沒有公開提及所謂的「無上限」夥伴關係。

新加坡國際關係學者莊嘉穎向DW指出，除了沒有公開提到「無上限」夥伴關係，中方曾經表示或許可以在俄烏戰事之間扮演調解角色，這次也沒有提及。「中方對於這次會晤，還是稍微謹慎一點」。

不過，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，「無上限」一詞更近似於一種東方的說話與交友之道，「本身表達的是一種想跟你發展很好關係的一種願望」。

周波舉例：「人家巴基斯坦的關係很好，他說我們的友誼比喜馬拉雅山高、比阿拉伯海還要深、比蜜還要甜，你相信嗎？」他向DW表示，是西方過度解讀了「無上限」一詞。

2022年2月，普亭應習近平之邀出席北京冬奧開幕式時，中俄宣布建立「無上限」夥伴關係。不久，俄烏戰爭爆發，俄羅斯受到西方制裁，中俄關係被認為越走越近。中國並未譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，也因此受到來自西方國家的壓力。

（DW記者苗子對本文亦有貢獻）

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