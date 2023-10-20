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Web Summit創辦人批以色列 英特爾、西門子表態抵制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲規模最大科技盛會Web Summit的創辦人柯斯葛瑞夫（Paddy Cosgrave）。路透
歐洲規模最大科技盛會Web Summit的創辦人柯斯葛瑞夫（Paddy Cosgrave）。路透

在歐洲規模最大科技盛會Web Summit的創辦人柯斯葛瑞夫（Paddy Cosgrave）上周於X平台發文指責以色列對哈瑪斯突襲的報復犯下了「戰爭罪」，引發以色列科技創業家和投資人，以及多家矽谷公司抵制之後，英特爾（Intel）和西門子（Siemens）跟著表態，要退出這場即將在下月舉行的活動。

總部在美國加州聖塔克拉拉、與以色列有長期業務往來關係的英特爾周四證實，取消參加Web Summit。德國工程和製造商西門子原本列名Web Summit主要贊助商之一，但該公司一位代表說，在「審視情況」後，決定不再擔任合作夥伴或參加該活動。

此前，新創加速器Y Combinator執行長陳嘉興、紅杉資本（Sequoia Capital）合夥人Ravi Gupta和其他創投界知名人物，還有以色列人創辦的科技獨角獸和新創公司，包括Wiz、Taboola、Lightricks、Bright Data、AI21 Labs、OpenWeb等，已紛紛聲明退出Web Summit，這場11月在里斯本舉行的盛會原本預計會有7萬人到場。

本周稍早，柯斯葛瑞夫已公開道歉，但顯然無法止血。他在Web Summit網站發表的道歉聲明說：「我知道我說的話，我說話的時機，以及表達方式，給許多人造成深遠的傷害。對被我話語所傷的人，我深刻致歉。」

以色列 美國

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