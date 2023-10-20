外交回暖？澳總理擬年底前訪陸

澳洲國防部長馬勒斯十九日在首爾安全對話（ＳＤＤ）中表示，澳洲與中國大陸穩定的關係非常重要，澳洲總理年底前將訪中，鑑於十八個月前的中澳關係並不好，這是雙邊關係向前邁進的重要一步。

澳洲副總理兼防長馬勒斯被問及對美中競爭及印太局勢時表示，「我們需要美中盡可能溝通，避免誤判與錯誤，因此，澳洲對中國國家主席習近平與美國總統拜登去年十一月在印尼峇里島會晤感到鼓舞。對澳洲而言，國安核心是澳洲與美國的同盟，澳方將持續鼓勵美方參與東亞及印太事務，這對印太集體安全至關重要」。

至於中國，馬勒斯說，自工黨執政以來，一直尋求與中國的穩定關係。中國是澳洲最大貿易夥伴，澳洲了解與中國的經濟連結與經濟利益，因此與中國穩定的關係對澳洲非常重要。澳洲總理艾班尼斯預定今年底前訪中。

不過，馬勒斯也提到，在穩定中澳關係的同時，坎培拉也認識到中國仍為澳洲安全焦慮的來源。當雙方面臨分歧時，澳洲需有勇氣表達本身的國家利益，希望這能夠成為未來與中國合作的典範。