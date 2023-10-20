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澳防長：防台海衝突 澳洲不能旁觀

聯合報／ 記者張文馨／綜合報導
澳洲國防部長馬勒斯十八日在南韓出席活動時明言，澳方不能對美中台衝突置之不理。圖為他八月在澳洲吉朗發表演說。（美聯社）
澳洲國防部長馬勒斯十八日在南韓出席活動時明言，澳方不能對美中台衝突置之不理。圖為他八月在澳洲吉朗發表演說。（美聯社）

英國衛報報導，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯十八日在南韓表示，台海爆發衝突後果很嚴重，澳方不能當被動的旁觀者。鑑於俄羅斯入侵烏克蘭是嚇阻失敗導致，因此不能在印太重蹈覆轍，尤其在台灣議題上。

馬勒斯在年度南韓國防對話發表演說時提及北韓、最近的以阿衝突與俄烏戰爭。他說，目前最重大的風險是大國衝突再起，其中最重要的莫過於台灣議題。

馬勒斯還說，澳洲對台灣議題的立場不變、對台灣的最終地位也沒有預設立場，只要是和平處理、符合兩岸人民意願，以及禁止動武或脅迫。他強調，「美中因台灣引發的衝突，後果將極為嚴重。我們不可只做被動的旁觀者」。他呼籲，各國應該合作因應此一挑戰。

該報導認為，馬勒斯前述說法並不意味著澳軍對可能的台海戰爭預做承諾，而是敦促澳洲和其盟友夥伴合作避免衝突。

澳洲、美國和英國去年共同宣布建立澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ），美英將協助澳洲打造美國維吉尼亞級核動力潛艦。該計畫被視為三國聯合擴大在印太的核嚇阻能力，以對抗北京在該地區的影響力和軍事活動。

馬勒斯三月曾指稱，坎培拉絕對沒有「交換條件」，沒有為了換取潛艦，承諾將在台海衝突時支持美方。

澳洲政壇近年因台海議題掀起辯論，工黨前總理基廷前年聲稱台灣對澳洲而言，並非關鍵利益、台灣也是中國內部問題。時任澳洲防長的達頓則說，若美國協防台灣，很難想像澳洲將袖手旁觀。現任澳洲外交部長黃英賢今年初表示，澳洲投資本國防衛能力，攸關在印太嚇阻衝突，確保和平以及區域內所有國家均能保有主權。

澳洲 台海

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