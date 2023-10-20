拜登訪以、普亭訪陸 中俄伊新軸心國成形

紐約時報十八日分析，美國總統拜登訪問以色列時，俄羅斯總統普亭正在北京，美俄領袖出訪兩相對照，凸顯國際政治版圖自俄烏開戰以來，已大幅重畫，到七日以巴衝突又起後，全新態勢極為鮮明。

俄、中國大陸和伊朗在俄烏問題上形成「新軸心國」，彼此有外交、經濟、戰略及理念交集，三方結盟抗衡美國以及自二戰以來由西方國家主導的國際秩序。

俄國目前仰賴伊朗提供武器與中國外交支援，在國際間長期被孤立的伊朗，則對找到新貿易夥伴及某種國際認同，感到無比欣慰。經濟減速的中國則從被西方制裁的俄伊進口石油，省下龐大支出。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯交戰，加薩的醫院遭攻擊後衝突升溫，反映出西方與中俄伊聯盟的明顯歧異。雙方陣營不僅對誰該負責看法不同，對誰才能夠掌握界定國際關係的話語權，亦相互較勁。

德國外交分析家史派克（Ulrich Speck）表示，此次以哈開戰是另一次使西方民主國家和中俄伊威權體制朝兩極化發展的衝突，也是區域政治另一個表態時刻，就像俄烏戰爭，各國必須表明立場。

中俄選擇支持追求解放及自決的巴勒斯坦人，但在華府眼中，中俄對烏克蘭、西藏、新疆維族甚至台灣人民時，卻拒絕給予相同機會。

中俄採取不願譴責哈瑪斯和力挺巴勒斯坦目標的策略，實際上旨在爭取更高層次的全球南方國家好感。

加州智庫詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心歐亞計畫主任諾特提到，在西方與中俄伊聯盟的新競爭中，全球南方堪稱重鎮。許多這些國家認為，美國對抗欲占領烏克蘭的俄國，卻在以巴問題上，與（以色列）占領者站在一起。這使莫斯科有機可乘。