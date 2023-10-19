菲律賓武裝部隊總參謀長：跟台灣沒有軍事接觸，也不認為未來會有

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）19日告訴外國記者，菲國跟台灣沒有軍事接觸，也不認為未來會有軍事接觸。

路透報導，布勞納將軍在記者會上表示，菲國軍方已經準備好應對任何可能發生的情況，但並未監控到任何特別意圖針對台灣進行攻擊的通報。

菲律賓將台海爆發衝突風險視為中國大陸與美國地緣政治競爭中的一個主要問題，軍方則已經在距離台灣150公里的最北端雅米島（Mavulis）設立一隻海軍分遣隊。菲律賓堅持「一個中國原則」，也和台灣保持聯繫，馬尼拉駐台經濟文化辦事處為事實上使館，目前有約15萬菲律賓人在台灣工作或定居。

另根據彭博資訊報導，布勞納將軍還在記者會指出，將在美軍獲准進駐的菲國軍事基地建立「更強大」的設施，也在努力敲定跟日本的訪問部隊協議（visiting forces deal），「我方希望明年更密切接觸日本自衛隊」。他還表示，除了雷達系統外，菲國軍方同樣對日方飛機、船艦和武器有興趣。