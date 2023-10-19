聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日韓空軍 本月22日首次聯演

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓媒體十八日引述軍方消息人士說法報導，美日韓空軍將在廿二日於朝鮮半島鄰近空域進行聯合空中演習，強化應對北韓核威脅的合作；這是美日韓空軍首次在朝鮮半島進行聯合軍演。

韓聯社引述消息人士說法報導，這次聯合軍演將採取以美日韓戰鬥機共同護衛美國空軍戰略轟炸機Ｂ-52的編隊飛行方式進行。可攜帶核武器的Ｂ-52剛在十七日首次降落在南韓境內，已參與首爾國際航空航天暨軍工展覽會演出，以及與南韓空軍的聯合空中演習。

美國空軍過去分別與南韓、日本空軍在朝鮮半島附近空域進行聯合軍演，但三國聯合演習還是第一次。南韓中央日報取得消息指出，這次演習區域尚未決定，以南韓防空識別區與日本防空識別區可能性最大。

南韓國防部相關人士對此表示，當局正基於美日韓大衛營協議擴大美日韓三方訓練內容，包括構築未來數年的年度演習計畫。南韓合同參謀本部議長金承謙十二日在國會答詢時，也證實正在考慮進行美日韓三國軍機聯合演習。

美日韓今年八月在美國大衛營舉行三方峰會，會中商議積極強化三國軍事合作，以面對北韓核威脅等區域及國際的安保危機。南韓國防部長申源湜在十八日開幕的首爾安保對話致詞指出，北韓持續發展核武能力，直接挑戰國際社會，呼籲國際社會合作促使北韓非核化。

南韓 演習 空軍

延伸閱讀

南韓草擬未來5年對北韓政策 刪「共同體」用詞

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機今被起訴

五十四架幻象戰機三年後展開延壽 空軍：非常可行

朝俄武器交易？北韓輸往俄1000多個貨櫃 南韓：可能裝載數十萬發砲彈

相關新聞

美控共機危險攔截 2年來逾180起

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）十七日在記者會抨擊，解放軍持續在南海與東海等空域，針對美國和盟友...

訪問北京也帶著！普亭「核按鈕手提箱」罕見曝光 陪同軍官隨身攜帶

周三（10月18日），普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。此時，這位俄羅斯總統正在訪問北京...

美日韓空軍 本月22日首次聯演

南韓媒體十八日引述軍方消息人士說法報導，美日韓空軍將在廿二日於朝鮮半島鄰近空域進行聯合空中演習，強化應對北韓核威脅的合作...

五眼聯盟：陸藉網攻竊密

「五眼聯盟」國家情報首長十七日共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活...

倫敦能源產業會場外抗議被捕 瑞典環保少女遭起訴

英國警方今天以違反公共秩序罪名起訴瑞典環保少女童貝里（GretaThunberg）。能源產業巨頭昨天在倫敦舉行年度會議，...

出席大陸「一帶一路」論壇 德學者：普亭現在只會去絕對安全之處

俄羅斯總統普亭到中國出席「一帶一路」論壇，是他被國際刑事法庭下達逮捕令以來，首次出訪前蘇聯加盟國以外的國家。德國智庫專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。