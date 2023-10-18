訪問北京也帶著！普亭「核按鈕手提箱」罕見曝光 陪同軍官隨身攜帶

周三（10月18日），普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。此時，這位俄羅斯總統正在訪問北京。

普亭在北京與中國國家主席習近平會面後，被拍攝到在安保人員的簇擁下步行前往另一個會場，身後跟隨著兩名身著制服的俄羅斯海軍軍官，各自都提著手提箱。其中一個手提箱被拍攝到特寫鏡頭。

普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。路透社

俄羅斯的核按鈕手提箱傳統上由海軍軍官攜帶。該手提箱被稱為「切格特（Cheget，命名來自高加索山脈的切格特山）」，總統一直隨身攜帶，但很少被拍攝到。

官方通訊社俄新社（RIA）的克里姆林宮記者在Telegram上的相關影片下發文稱，「如果沒有某些手提箱，普亭的旅行就不算完整。」

在另一段影片中，普亭從北京的一場會議中走出來，跟隨其左右的海軍軍官再次被拍攝到，他們距離普亭只有幾步之遙，當時普亭正咧嘴笑著走下樓梯。

美國總統也有這樣的裝置——叫做「核足球」的挎包。挎包裡裝有總統離開白宮時用來驗證發射核導彈命令的代碼。

烏克蘭戰爭已將莫斯科和華盛頓之間的緊張關係提升至1962年古巴導彈危機以來的最高水平，而此時中國正尋求增強其核武庫以符合其新興超級大國的地位。

俄羅斯目前已經邁出了撤銷批准《全面禁止核試驗條約》的第一步，其高級別議員警告美國，莫斯科甚至可能完全放棄該條約。

從技術上講，核按鈕手提箱是一種安全的通信工具，可通過高度機密的「卡茲別克（Kazbek）」電子指揮和控制網路將總統與其軍事高層聯繫起來，進而與火箭部隊產生聯繫。卡茲別克支持另一個被稱為「卡夫卡茲（Kavkaz）」的系統。

現任俄羅斯國防部長紹伊古也有一個核按鈕手提箱。現任總參謀長格拉西莫夫也可能有一個。

俄羅斯紅星電視台（Zvezda）2019年播放的影片顯示了其中一個帶有一系列按鈕的手提箱。在名為「命令」的部分中有兩個按鈕：白色的「啟動」按鈕和紅色的「取消」按鈕。據紅星電視台報導，手提箱由一張特殊的閃存卡啟動。

俄羅斯前總統葉爾欽使用過的一個核按鈕手提箱陳列在葉卡捷琳堡的葉爾欽博物館。

（路透社）

⚡️#Putin was filmed in the company of officers carrying the nuclear briefcase after his meeting with Xi #Jinping in #Beijing, Reuters reported.



Reportedly, the nuclear briefcase is traditionally carried by an officer of the Russian Navy known as "Cheget." The briefcase is always… pic.twitter.com/Kac4sSBTZ6 — KyivPost (@KyivPost) 2023年10月18日

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