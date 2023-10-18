快訊

男挨轟2槍忍痛到新北就醫 因女友IG洩行蹤「遭情敵一路尾隨」

美晶片出口禁令餘波未止 輝達早盤跌逾3%、台積ADR跌逾1%

美晶片新禁令最大受害者不是NVIDIA？ 法人直指這家半導體廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訪問北京也帶著！普亭「核按鈕手提箱」罕見曝光 陪同軍官隨身攜帶

德國之聲／ 德國之聲
俄羅斯總統普亭。法新社
俄羅斯總統普亭。法新社

周三（10月18日），普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。此時，這位俄羅斯總統正在訪問北京

普亭在北京與中國國家主席習近平會面後，被拍攝到在安保人員的簇擁下步行前往另一個會場，身後跟隨著兩名身著制服的俄羅斯海軍軍官，各自都提著手提箱。其中一個手提箱被拍攝到特寫鏡頭。

普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。路透社
普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。路透社

俄羅斯的核按鈕手提箱傳統上由海軍軍官攜帶。該手提箱被稱為「切格特（Cheget，命名來自高加索山脈的切格特山）」，總統一直隨身攜帶，但很少被拍攝到。

官方通訊社俄新社（RIA）的克里姆林宮記者在Telegram上的相關影片下發文稱，「如果沒有某些手提箱，普亭的旅行就不算完整。」

在另一段影片中，普亭從北京的一場會議中走出來，跟隨其左右的海軍軍官再次被拍攝到，他們距離普亭只有幾步之遙，當時普亭正咧嘴笑著走下樓梯。

美國總統也有這樣的裝置——叫做「核足球」的挎包。挎包裡裝有總統離開白宮時用來驗證發射核導彈命令的代碼。

烏克蘭戰爭已將莫斯科和華盛頓之間的緊張關係提升至1962年古巴導彈危機以來的最高水平，而此時中國正尋求增強其核武庫以符合其新興超級大國的地位。

俄羅斯目前已經邁出了撤銷批准《全面禁止核試驗條約》的第一步，其高級別議員警告美國，莫斯科甚至可能完全放棄該條約。

從技術上講，核按鈕手提箱是一種安全的通信工具，可通過高度機密的「卡茲別克（Kazbek）」電子指揮和控制網路將總統與其軍事高層聯繫起來，進而與火箭部隊產生聯繫。卡茲別克支持另一個被稱為「卡夫卡茲（Kavkaz）」的系統。

現任俄羅斯國防部長紹伊古也有一個核按鈕手提箱。現任總參謀長格拉西莫夫也可能有一個。

俄羅斯紅星電視台（Zvezda）2019年播放的影片顯示了其中一個帶有一系列按鈕的手提箱。在名為「命令」的部分中有兩個按鈕：白色的「啟動」按鈕和紅色的「取消」按鈕。據紅星電視台報導，手提箱由一張特殊的閃存卡啟動。

俄羅斯前總統葉爾欽使用過的一個核按鈕手提箱陳列在葉卡捷琳堡的葉爾欽博物館。

（路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯 普亭 北京

相關新聞

訪問北京也帶著！普亭「核按鈕手提箱」罕見曝光 陪同軍官隨身攜帶

周三（10月18日），普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。此時，這位俄羅斯總統正在訪問北京...

倫敦能源產業會場外抗議被捕 瑞典環保少女遭起訴

英國警方今天以違反公共秩序罪名起訴瑞典環保少女童貝里（GretaThunberg）。能源產業巨頭昨天在倫敦舉行年度會議，...

出席大陸「一帶一路」論壇 德學者：普亭現在只會去絕對安全之處

俄羅斯總統普亭到中國出席「一帶一路」論壇，是他被國際刑事法庭下達逮捕令以來，首次出訪前蘇聯加盟國以外的國家。德國智庫專家...

俄羅斯外長到訪北韓 可能深化軍事關係引關注

俄羅斯的通訊社報導，外交部長拉夫洛夫今天抵達北韓。值西方對於莫斯科和平壤這兩個歷史盟友深化軍事關係日益引以為憂之際，這項...

法國機場驚傳「炸彈威脅」疏散民眾 凡爾賽宮再度關閉

法國13日傳出一名教師在疑似是伊斯蘭主義者的攻擊中遇害，全國警戒層級升高。路透引述當地民航機構報導，法國有8座機場18日...

普亭先後與越、泰領袖會談 接受兩國訪問邀請

根據泰國和越南政府聲明，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已接受兩國的訪問邀請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。