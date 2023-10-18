以色列官方發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包「時間錯誤」後刪除
巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生爆炸，導致數百名巴勒斯坦人喪命，以巴雙方互控對方是元凶。以國政府兩個社群媒體官方帳號也貼出了據稱顯示爆炸的影片，宣稱影片可證明導致醫院爆炸的火箭是來自加薩，但隨後遭記者抓包影片是在醫院遇襲後才拍攝，影片隨後遭刪除。
新聞周刊報導，在以色列國防軍發布機密錄音與衛星照片等證據前，以色列政府跟以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）在社群媒體平台「X」官方帳號就先發布了監視器錄影，宣稱可見到一枚自加薩發射的火箭導致醫院爆炸。
不過，紐約時報視覺調查小組的記者托勒（Aric Toler）基於影片的時間戳記提出質疑。托勒指出，根據以國帳號所分享的影片時間戳記，影片是在醫院爆炸發生至少40分鐘後錄製。
根據報導，在托勒發文之後，以色列政府跟赫佐格的「X」官方帳號就把影片刪除，但貼文本身仍然保留了一開始的文字訊息，版本紀錄也仍然可以看到被抓包的影像。
以軍發言人哈加里少將跟康里克斯中校表示，此事跟軍方無關，而是與以色列外交部有關。
康里克斯告訴新聞周刊，「我們的帳號沒有發布這些影像，你必須詢問他們發生了什麼事，為什麼發文，為什麼撤掉了影片，我相信他們關心資訊的準確性與真實性」。
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