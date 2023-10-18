以色列官方發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包「時間錯誤」後刪除

巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生爆炸，導致數百名巴勒斯坦人喪命，以巴雙方互控對方是元凶。以國政府兩個社群媒體官方帳號也貼出了據稱顯示爆炸的影片，宣稱影片可證明導致醫院爆炸的火箭是來自加薩，但隨後遭記者抓包影片是在醫院遇襲後才拍攝，影片隨後遭刪除。

新聞周刊報導，在以色列國防軍發布機密錄音與衛星照片等證據前，以色列政府跟以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）在社群媒體平台「X」官方帳號就先發布了監視器錄影，宣稱可見到一枚自加薩發射的火箭導致醫院爆炸。

不過，紐約時報視覺調查小組的記者托勒（Aric Toler）基於影片的時間戳記提出質疑。托勒指出，根據以國帳號所分享的影片時間戳記，影片是在醫院爆炸發生至少40分鐘後錄製。

根據報導，在托勒發文之後，以色列政府跟赫佐格的「X」官方帳號就把影片刪除，但貼文本身仍然保留了一開始的文字訊息，版本紀錄也仍然可以看到被抓包的影像。

This new version doesn’t show the deleted operational video with the time stamp. It’s still visible in the edited history version. The time stamp on that video shows 19.58 whereas reports of the hospital being struck came earlier, apparently at 19.20. pic.twitter.com/lLdNI4owaq — Indraneel Dharwadkar (@NeelDharwadkar) 2023年10月17日

以軍發言人哈加里少將跟康里克斯中校表示，此事跟軍方無關，而是與以色列外交部有關。

康里克斯告訴新聞周刊，「我們的帳號沒有發布這些影像，你必須詢問他們發生了什麼事，為什麼發文，為什麼撤掉了影片，我相信他們關心資訊的準確性與真實性」。

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