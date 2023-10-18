委內瑞拉內亂將歇？ 政府與反對派有共識

為期4年多的委內瑞拉內亂有望結束？該國馬杜羅政府與美國支持的反對派17日簽訂初步合作協定，約定在2024年底舉行全國大選，馬杜羅政府盼藉此爭取美國取消對其經濟制裁。反對派2019年曾指控馬杜羅大選舞弊，讓委內瑞拉分裂成2個政府，背後分別由中、俄與西方撐腰。

明年下半年大選

根據《美聯社》報導，委內瑞拉馬杜羅政府與反對派在挪威與美國的協調下，簽訂要在2024年下半年舉行大選的協議，並附帶允許反對派候選人可上國家電視台宣傳等子決議，若違反相關約定，美國將繼續維持委內瑞拉的出口制裁與馬杜羅政府官員的海外帳戶凍結。

不過《ABC新聞網》提到，在一些細節上雙方仍有爭議，馬杜羅政府堅持有犯罪前科者不能參選，但反對派認為許多前科都是分裂時期馬杜羅政府單方面安插的罪名，顯見雙方仍有不少分歧。另外，為確保選舉公平、公正，委內瑞拉各黨決議邀請歐盟、聯合國與美國智庫卡特中心等組織派出觀察員觀選。

關注民主化進度

美國、歐盟、加拿大與英國則表示，雙方協議對於委內瑞拉恢復民主秩序很重要，並呼籲未來選舉要釋放政治犯、確保選舉與司法機關獨立，還有尊重言論自由與人權。這些國家去年11月還同意成立由聯合國主管的公衛基金，美國還開放雪佛蘭石油公司可至委內瑞拉開採原油，但公衛基金至今仍未有下文。

委內瑞拉自2019年，反對派由議長瓜伊多不滿馬杜羅涉嫌選舉舞弊後，就分裂成兩個政府，不過瓜伊多於今年遭到罷免，反對派改由「統一平台」掌權。統一平台自2021年起就有跟馬杜羅協商統一與重新選舉，但因選舉等條件未談攏而作罷，如今協議簽成，也讓各界關注未來的民主化進度。

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