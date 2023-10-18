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影／「鏈鋸人」波奇塔變競選標誌 阿根廷總統候選人高舉日本動漫吉祥物

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷自由前進黨（La Libertad Avanza）的總統候選人米雷伊（Javier Milei） 美聯社
阿根廷自由前進黨（La Libertad Avanza）的總統候選人米雷伊（Javier Milei） 美聯社

動漫《鏈鋸人》是近年討論度高的作品之一，其中被粉絲視作「吉祥物」的波奇塔，可愛形象深植人心，沒想到近期變成阿根廷總統大選的話題之一，除了成為阿根廷政論節目的素材外，更有候選人在掃街拜票時，高舉「波奇塔」玩偶，引發熱議。

有網友在論壇Reddit分享一段影片，阿根廷自由前進黨（La Libertad Avanza）的總統候選人米雷伊（Javier Milei）日前掃街造勢時，高舉波奇塔玩偶，現場的支持者響起熱烈的歡呼聲。

Cayó POCHITA al acto de milei en mardel
byu/Big_Appearance_4740 inargentina

原來，米雷伊在競選期間，多次「揮舞電鋸」，象徵他降低政府開支、取消補助以及「打破現狀」的承諾，遭阿根廷電視台C5N政論節目批評，主持人福雷西（Liliana López Foresi）更將米雷伊類比為波奇塔，認為兩者皆是「來自地獄的惡魔」，相當危險，需要保持警惕，更直言「我們絕不會投給『波奇塔』」。

Argentine news compared presidential candidate Javier Milei with Pochita
byu/Loborandom inChainsawMan

事實上，波奇塔在《鏈鋸人》粉絲們的心中是可愛、吉祥物般的形象，因此節目播出後，網友們批評福雷西根本不了解角色的特徵及《鏈鋸人》的故事情節，「波奇塔救了陷入貧困的主角的生命」、「主持人這樣只是在給動畫做免費的宣傳」。網友們看了米雷伊造勢時舉起波奇塔玩偶的片段後，認為電視台反而幫他拉抬了聲量，「他們（政論節目）以為《鏈鋸人》是惡魔作品，跟米雷伊連結就會損害他的形象，但他們甚麼都不懂」、「日本製作的動漫，角色很可愛，簡直成了阿根廷競選的標誌」。

阿根廷總統大選即將於10月22日進行首輪投票，若候選人得票數比例未超出45%的選票，或是低於40%得票率且未超過第二高票候選人的10%，將在11月舉行第二輪投票。米雷伊在8月的初步選舉中以第三勢力身分殺出重圍，贏得超過30%的選票，超越阿根廷傳統兩大政黨，外界稱之為「米雷伊現象」。

@panic.flash

🐶 Pochita quiere ser PRESIDENTE de ARGENTINA - Javier Milei #anime #panicflash #chainsawman #fypシ

♬ sonido original - Panic Flash

阿根廷 大選 動畫

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