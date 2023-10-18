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防「台灣有事」 松野博一赴九州談疏散

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本官房長官松野博一。 路透社
日本官房長官松野博一。 路透社

日本內閣官房長官松野博一十七日起訪問熊本縣及鹿兒島縣兩天，預計針對台灣一旦發生緊急事態，九州該如何接收從沖繩縣先島群島撤離的十二萬人等議題，與當地首長等交換意見。

日本經濟新聞報導，沖繩縣設想若縣內全境成為「要避難地區」，並考慮到距離台灣最近的先島群島被捲入突發狀況的風險，先島群島預估有居民十一萬人、觀光客等一萬人，總計十二萬人得撤離到沖繩縣外的地區。

然而，九州各縣尚未具體設想如何確保先島群島的撤離民眾等抵達九州後的移動方式，以及因應食衣住需求等具體措施，可能導致撤離民眾滯留機場、港口等地，以及出現救援物資不足情況。

松野計畫要求九州各地方政府，在二○二四年度制定相關計畫。

沖繩縣今年三月進行紙上推演，確認了先島群島居民撤離相關的聯絡機制，當時召集了沖繩縣內的各自治體、自衛隊、警察、海上保安廳等相關機構。紙上推演資料詳細記載著每個島的居民等撤離時的集合地點，還有前往機場、港口的方式，以及飛機、船舶運載量等。

同時，當局也設想先島群島居民抵達鹿兒島機場、鹿兒島港、福岡機場等地後，搭乘新幹線、巴士等交通工具疏散，但是關於具體措施，資料中僅寫著「之後有必要研擬」。

日本內閣會議二○○五年根據「國民保護法」制定了國民保護計畫的基本方針，當中明載國家必須跟九州各縣等完善合作機制，以撤離沖繩縣的離島居民等。然而，接收撤離民眾等的各地方政府，尚未充分展開準備。

隨著中國大陸對台灣加強軍事施壓，日本政府二○二二年底修訂的「國家安全保障戰略」規定須快速制定居民等順暢的避難及撤離等計畫。

松野訪問九州之際，計畫與擔任「九州地方知事會」會長的熊本縣知事蒲島郁夫會談，並視察設想為因應據點的熊本縣防災中心及鹿兒島港等地。

沖繩 日本 機場

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