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避免美中為台開戰 美學者籲華府不反和統

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

史丹福大學中國政治與軍事政策專家梅惠琳十六日投書紐約時報，呼籲美國強化對中國大陸的軍事威懾，並對北京提出「再保證」，以避免美中為台灣開戰；只要和平統一的可能性還在，美中就能繼續相處下去，反之，若為台爆發衝突，可能是二戰以來最慘烈的戰爭。

梅惠琳表示，她近日造訪北京聽到的訊息是，比起美國在該區域的軍事部署，中方更介意美國對台灣的支持愈來愈偏離模糊立場，走向支持台灣事實獨立。

梅惠琳說，隨著台海局勢升溫，華府掀起捨棄戰略模糊改採戰略清晰的論戰，梅惠琳反對改弦易轍，拜登政府至今未改變戰略模糊立場；不過，國會支持台灣的力道愈來愈強勁，除了議員接力訪台，還通過各種授權要求拜登政府提供台灣軍事援助。

「類似行動都對習構成巨大壓力，他不會讓自己成為『丟掉台灣』的中國領導人」，梅惠琳說，美國應重申不支持台灣獨立，也不反對兩岸和平統一，台灣的命運最終取決於台北和北京；這可能意味著美國要放棄為台灣爭取國際空間的意圖，白宮必須發揮影響力來阻止國會議員訪台，並否決挑釁北京的法案。

梅惠琳說，最佳狀況是，美中透過高層協議，華府重申一貫的政治中立，北京承諾減少軍事威脅，這可以避免戰爭，並給予北京運作和統的政治空間。

北京 美國

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