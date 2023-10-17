「僅去絕對安全的地方」普亭極罕見外訪 專家：習近平親自邀請

周二（10月17日），中國「一帶一路」國際合作高峰論壇首日，俄羅斯總統普亭飛抵北京，展開對他來說極度罕見的一次外訪。預計他將於周三與中國國家主席習近平會晤。克里姆林宮稱，二人會談的議題也將包括中東局勢。

國際刑事法庭今年3月對普亭下達逮捕令，他受到指控參與綁架烏克蘭數千名兒童。但中國並不承認國際刑事法庭。3月該逮捕令下達後數天，中國國家主席習近平訪問莫斯科。而普亭在逮捕令下達後，則僅於本月出訪了吉爾吉斯斯坦出席前蘇聯國家峰會。8月在南非舉行的金磚國家峰會以及9月在印度舉行的G20峰會，普亭則均缺席。

習近平「親自邀請」

位於柏林的卡內基俄羅斯-歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）向德國之聲表示：「普亭訪華，是因為受到習近平的親自邀請。這樣的邀請是不能放棄的。普亭現在僅會去他覺得絕對安全的地方。」加布耶夫表示，北京是現在普亭能前往的為數不多的國際大都市之一。「出現在這樣一個大型國際論壇顯示，普亭並未完全孤立。中國是俄羅斯在外部世界最重要的伙伴。」

本周，中國邀請130個國家代表出席習近平提出的「一帶一路」倡議論壇。中國在非洲、南美、亞洲投資貿易和基礎設施，中國官方稱拉動萬億美元投資。如今的高峰論壇是第三次舉行。

加布耶夫說，對習近平而言，普亭出席「一帶一路」倡議十周年慶典也很重要。「顯然沒有西方主要的政界領袖前往參加。印度、日本和韓國也不會認真對待。在此背景下，普京就成為最高級別的貴賓。因為盡管受到西方制裁，普亭仍是一個核大國的首腦，俄羅斯仍是聯合國安理會常任理事國。」

中俄是「不對等」的伙伴

俄羅斯發動對烏克蘭戰爭以來，迄今為止，中國未對俄作出譴責，被認為在國際上為莫斯科提供了外交掩護。

加布耶夫指出，俄中經濟關係不斷加深。「中國周五公布的海關數據顯示，雙邊貿易增加30%。也就是說，雙向貿易均在增長。雙方定期有官員互訪，舉行聯合軍事演習，在東亞實施空軍聯合巡航。雙邊關係在烏克蘭戰爭以來甚至更為緊密。」

但加布耶夫不認為，雙方此次會達成大規模的協議，因為這可能有損北京的形象。「中國受到指責，為普亭提供新的機會獲得資金、用於戰爭。所以，（簽署大筆交易）對北京來說現在並不有利。」

加布耶夫指出，俄中之間並不會成為北約那樣的軍事聯盟，兩國在軍事上相對自主。「盡管俄羅斯擁有某些軍事科技，中國仍然感興趣，比如潛艇或者戰鬥機、預警系統等。而中國在芯片領域無疑擁有俄羅斯所需要和進口的技術。」如今兩國之間沒有正式的聯盟，而是一種不對等的伙伴關係，「中國明顯擁有更多選項，設定自己的前提」。

會晤歐爾班

周二，普亭在北京與同樣參加「一帶一路」峰會的匈牙利領導人歐爾班會晤。這是自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，普亭首次與歐盟國家領導人會晤。普亭稱，仍與一些歐洲國家保持聯繫令他感到滿意，「其中之一是匈牙利」。

歐爾班則在與普亭會晤後在臉書寫道：在今日歐洲，所有人都在思考一個問題，烏克蘭會停火嗎？他說，對布達佩斯而言，最重要的是停止「難民潮和（對莫斯科的）制裁以及在我們鄰國的戰鬥」。與德國不同，匈牙利仍從俄羅斯獲得管道輸送的天然氣。

中國國家主席習近平也與歐爾班就匈牙利參與一帶一路項目舉行會談。他稱歐爾班為「老朋友」。中方的信息稱，歐爾班就北京支持建造布達佩斯與貝爾格萊德之間長約350公裡的鐵路線表示感謝。這是中國與匈牙利的一個「一帶一路」項目。

（綜合報導）

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