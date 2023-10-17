印度目標2035年前設太空站 2040年前派太空人登月

印度政府今天表示，總理莫迪就太空探索對太空部發出指示，包括計劃於2035年之前設置太空站、目標於2040年之前派太空人前往月球。

路透社報導，印度8月成為第一個軟著陸月球南極、第4個登陸月球的國家，而且就在俄羅斯的類似任務失敗數日之後，新德里太空探索的雄心壯志因而大受激勵。

那次任務成功後，印度又發射一枚火箭研究太陽，並且預定本週稍晚就載人太空任務其中環節進行測試。

政府在聲明中指出：「總理指示印度現在應該制訂新的遠大目標，包括於2035年之前設置『印度太空站』（Bharatiya Antariksha Station）、2040年之前派出首位印度人前往月球。」

「為了實現這項願景，太空部將制訂探測月球路線圖。」

莫迪（Narendra Modi）也已經要求科學家投入金星和火星任務。