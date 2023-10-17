中國大陸「全天候」伙伴 巴基斯坦重新向西方靠攏？

巴基斯坦和中國的關係在2014-2018年期間似乎非常緊密。當時，中巴經濟走廊啟動，一些項目實施，據信中國向巴基斯坦注資超過250億美元。不過，2018-2022年期間，巴前總理伊姆蘭·汗任下內閣提出有關中巴經濟走廊項目腐敗指控，有些項目陷入困境。

巴基斯坦過去曾與西方關係緊密。911事件、美國出兵阿富汗後，巴基斯坦成為西方的盟友。但在西方從阿富汗撤軍後，關係降溫。中國則在此時大舉對巴投資。

重新向西方靠攏？

如今，分析人士指出，巴基斯坦似乎重新向西方靠攏。近期，美國駐巴大使布魯姆（Donald Blome）訪問瓜達爾港和巴爾吉特-巴爾蒂斯坦。巴國際事務專家韋扎拉特（Talat A Wizarat）博士表示，這顯示，華盛頓希望了解這些中國有戰略利益的地點的情況。

美國專家庫格曼（Michael Kugelman）認為，巴方近來數月發出的信號顯示，該國並不想要完全投入中國陣營，而是有意願與美國成為伙伴。

來自俾路支省的專家達什提（Naseer Dashti）博士表示，北京進退兩難，一方面已經向巴基斯坦注入數百億美元，另一方面則無法阻止巴基斯坦轉向西方國家。

原因何在？

巴基斯坦外債超過1240億美元，經濟增速緩慢，嚴重依賴於國際金融機構貸款填補赤字。而這些國際金融機構被認為處在美國及其西方盟國的影響力之下。政治評論員西蒂卡（Ayesha Siddiqa）認為，經濟因素促使巴基斯坦再次轉向西方。她認為，伊斯蘭堡需要與華盛頓保持緊密的關係，才能獲得這些幫助。

退役將軍、政治分析人士馬蘇德（Talat Masood）表示，在其它大國不願對巴投資的時候，中國向巴基斯坦提供了武器和其它所需。「所以，巴基斯坦在戰略上與中國靠近了，但同時也認識到，與西方、特別是美國也需要保持緊密的關係。」馬蘇德認為，拜登任下，華盛頓對伊斯蘭堡的態度也有所改善，目的之一是在印巴之間實現某種制衡。

庫格曼則表示，巴基斯坦認識到西方在經濟上的重要性，特別是作為出口目的地。

中國的戰略損失

有分析認為，中國希望尋求替代性的貿易路線。目前中國嚴重依賴於馬六甲海峽。而該海峽被認為處於美國及其盟國的影響力之下。美國五角大樓2020年向國會的「中國軍事與安全發展」報告中稱，中國在巴基斯坦的一帶一路項目涉及油氣管道和港口建設，目的是降低中國對於通過戰略要沖如馬六甲海峽輸送能源的依賴性。

達什提認為，美國駐巴大使布魯姆新近的活動顯示，中國尋求替代貿易路線正處在華盛頓的審視之下。「如果爆發衝突，美國關閉馬六甲海峽，那麼，在伊斯蘭堡和華盛頓相互靠近的情況下，中國想要選擇這條替代貿易路線也不那麼容易。」

庫格曼認為，美國希望確保中國在俾路支省的基礎設施投資並非軍用性質。「這可能是美國大使近期訪問瓜達爾的主要原因，希望巴軍方保證不會有這方面的事情。」但達什提認為，中國在巴投資並非僅僅是商業性質。他認為，一旦發生對抗，中國也會想要將瓜達爾港和其它投資項目用於軍事目的。「但美巴關係走近，這就會變得極為困難。」

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