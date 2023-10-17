德國之聲專訪／習近平為普亭提供舞台 中俄真是平等的伙伴？

戚加代夫：普亭訪問中國的目的與（白俄羅斯總統）盧卡申科是一樣的：要在國際舞台上展現自己並不孤單，而且與習近平有接觸。第二個目的是純經濟方面的，這次隨行的是一個很大的經濟代表團，而不是軍事或政治代表團。所以這一次更多是關乎金錢。

德國之聲：習近平又想從普亭那裡得到些什麼？

戚加代夫：俄羅斯是北方一個大的鄰國。如果明天中國和美國之間爆發戰爭，俄羅斯可以從北方予以掩護。而在遠東，俄羅斯和中國實際上擁有一道共同的空中防禦系統。因此同俄羅斯的政治關系十分重要，中國目前還不會放棄這一點。從這一點來看，普亭的訪問也是來自一個大國的訪問。

德國之聲：這次訪問能對烏克蘭起到任何幫助嗎？

戚加代夫：完全不會。這個論壇不涉及烏克蘭，也不涉及俄羅斯。這是中國的論壇。中國在這裡展現其對外政策路線。如果你問俄羅斯人他們有什麼外交目標，會聽到一大堆不相干的東西：去納粹化、去共產化、傳統價值等等，就是沒有一個清晰、可以理解的答案。而如果你問中國人他們的外交路線是什麼，對方會打開（中共）黨章、憲法或拿出習近平的最新一次談話，到處都能看到「一帶一路」，這就是答案，一切都很明白。

德國之聲：俄羅斯和中國是平等的伙伴嗎？

戚加代夫：他們不是平等的，政治上不平等。中國的優勢是什麼？中國告訴所有論壇參與者，他們都是平等的。你聽不到「大國」、「中國的大棋」或者「俄羅斯的大棋」之類的說法。在政治對話層面，所有來參與論壇的國家都應被作為平等的伙伴對待。當然實際上並不是這樣。不過中國對外的說法是，所有的盟友都是平等的。在此背景下，普亭攜龐大經濟代表團的訪問也並不顯得十分突出。來北京要錢的不止俄羅斯一家。（參加論壇的）一共有140多個國家，每個國家帶著自己的願望。因此（普亭）這一次訪問的成效也會大打折扣。很顯然，中國想表明，論壇不只是為俄羅斯辦的，而是為所有國家。如果俄羅斯的某些特殊願望能得到滿足，就應該很高興了。但我認為，大概率不會。

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