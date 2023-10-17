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追捕恐怖分子！布魯塞爾警方開火1男子中彈 很可能是恐攻槍手

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
當地警方追捕在逃槍手過程中，於斯哈爾貝克（Schaerbeek ）附近一處咖啡館開火，一名男子中彈。布魯塞爾發生槍擊案後旋即進入最高級別警戒狀態。歐新社
當地警方追捕在逃槍手過程中，於斯哈爾貝克（Schaerbeek ）附近一處咖啡館開火，一名男子中彈。布魯塞爾發生槍擊案後旋即進入最高級別警戒狀態。歐新社

英國廣播公司（BBC）報導，布魯塞爾16日晚間7點驚傳恐怖攻擊事件，2名瑞典人中彈身亡、1人受傷，當地警方追捕在逃槍手過程中，於斯哈爾貝克（Schaerbeek）附近一處咖啡館開火，一名男子中彈。

比利時警方已確認消息，但是並未證實該名男子是否為作案槍手及是否受傷。

不過，比利時內政部長佛林登（Annelies Verlinden）向佛蘭德公共廣播電台（VRT）表示，該男子身上尋獲自動化武器和槍擊案凶器相同，很可能就是凶嫌。

當晚發生槍擊案後，布魯塞爾旋即進入最高級別警戒狀態，當局亦呼籲民眾返家切勿外出，直到危機解除。

據悉凶嫌是受到聖戰士團體「伊斯蘭國」（Islamic State）影響，當地檢方定調為恐怖攻擊。

2名瑞典死者身穿瑞典國家隊球衣，應為足球迷；另名傷者為計程車司機，所幸傷勢不重，並未危及性命。

布魯塞爾 槍擊

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