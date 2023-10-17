定調恐攻！自稱「阿拉戰士」槍手在布魯塞爾殺2瑞典人仍在逃 民眾恐慌

英國廣播公司（BBC）和路透報導，布魯塞爾當地時間16日晚間7點驚傳槍擊，2名瑞典人中彈身亡、1人受傷，持突擊步槍的嫌犯在逃中，據悉是受到聖戰士團體「伊斯蘭國」（Islamic State）影響，當地檢方已定調為恐怖攻擊。

布魯塞爾陷入高度恐慌，當局呼籲民眾返家切勿外出，直到危機解除。

根據社群流傳的現場影片，一名自稱葛拉尼（Abdesalem Al Guilani）的男子，自詡為阿拉的戰士，以神的名義發動攻擊，影片經過警方核實。

另外，比利時「最新訊息報」（Het Laatste Nieuws）當日亦上傳相關影片，一名男子身穿螢光夾克，手持疑似突擊步槍走下機車，接著走進一旁建物對至少1人開槍。

正逢出訪阿爾巴尼亞的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）驚呼，「歐洲震盪」。

比利時媒體指出，兩名死者身穿瑞典國家隊球衣，應為足球迷。

當時比利時和瑞典正在布魯塞爾進行2024年歐洲國家盃資格賽（Euro 2024），事發不久後，瑞典足球隊也向主辦方表示無法進行下半場，經比利時隊同意後，雙方中止賽事。

另一名傷者為計程車司機，所幸傷勢不重，並未危及性命。

比利時總理克魯（Alexander de Croo）亦在社群發文，「對於瑞典國民在布魯塞爾遭遇恐怖襲擊表達誠摯哀悼。作為緊密的盟友，我們將共同打擊恐怖主義。」