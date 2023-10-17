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俄外長18日訪北韓 擬談普亭回訪

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

北韓官媒朝中社十六日報導，俄羅斯外長拉夫洛夫十八至十九日將訪問北韓。韓聯社報導，他可能與北韓外長崔善姬商討俄國總統普亭出訪平壤。

日本朝日電視台報導，俄國國防部長蕭依古七月訪問北韓時，曾會晤北韓領袖金正恩，這次金正恩會否接見拉夫洛夫，也是關注重點。

金正恩九月訪問俄國遠東地區，和普亭舉行高峰會時曾提到將加強兩國高官交流，近期可能開始落實。當時金正恩親邀普亭訪問平壤，普亭爽快應允。拉夫洛夫九月赴紐約參加聯大相關會議時，也曾證實將按普金兩位領袖商議的結果，由普亭於十月中回訪北韓。

拉夫洛夫此行也可能帶來更多雙邊合作方案，例如提供北韓所需飛彈和衛星相關技術。路透十六日報導，國際間擔憂，莫斯科和平壤外交往來愈來愈頻繁，北韓可能藉由支持俄軍，換取聯合國禁止其取得的核武飛彈技術。

白宮國安會發言人柯比日前宣稱，北韓自九至十月已向俄國運送逾一千個貨櫃的軍備及彈藥，以用於俄烏戰場；南韓國防部十六日予以證實，聲稱這些貨櫃中約有數十萬枚砲彈。北韓此舉違背安理會決議，亦即禁止任何國家以船舶從北韓進口武器與相關物資。

美國國務院對北韓政策特別代表金星和南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，十六日在印尼雅加達會晤，商討在共享俄國與北韓軍事合作情報和因應措施上保持密切合作。

北韓 普亭 金正恩

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