波蘭恐變天 在野聯盟可望過半

波蘭國會下議院大選十五日結束投票，根據出口民調，六十六歲前總理圖斯克領銜的在野陣營可望過半。他說，其領導的公民聯盟（ＫＯ）及兩個友黨第三路線黨和左派黨，將取得國會下議院四六○席中的二四九席。他並向黨員高喊，「波蘭贏了！民主贏了！」

民調機構易普索集團出口民調預估，執政的法律正義黨（ＰｉＳ）將獲一九六席、得票率百分之卅六點一，其右翼民粹友黨聯盟黨將以百分之六點八拿到十六席，亦即這兩黨共二一二席；ＫＯ則為一五八席、百分之卅一；中間路線的第三路線黨六十一席、百分之十四；左派黨卅席、百分之八點六。近七成三投票率也創一九八九年柏林圍牆倒塌以來新高。

波蘭國內外咸認為，這是自此一前共產國家一九八九年民主化以來，最重要的選舉，也是今年全歐最關鍵的選舉。波蘭正面臨民主憲政倒退、少數族群權益、攸關女權的墮胎修法，以及援烏立場是否鬆動等轉捩點。ＰｉＳ近八年執政以來，被批評反歐盟、藉司改之名行破壞司法，新聞自由也每況愈下。

波蘭總統杜達將指定由哪黨組閣。ＰｉＳ雖仍是最大黨，但未能單獨過半，加上聯盟黨席次，也明顯少於圖斯克領銜的在野陣營。若組閣陷入僵局，杜達可在解散國會後四十五天內重新選舉。

勝選的波蘭在野陣營表明，將持續軍援烏克蘭。英國廣播公司（ＢＢＣ）認為，選舉結果可望讓烏克蘭如釋重負。

華盛頓郵報也提到，波蘭大選備受國際關注，尤其是美國、歐盟及俄烏這四方。在西方世界對俄烏戰爭的因應作為上，華沙至關重要，例如將其擁有的德製豹二坦克和俄製米格廿九戰鬥機援烏，是第一個援烏武器的北約國家；自去年二月以來，波蘭已接納數百萬名烏克蘭難民，援烏相當於卅億歐元（約台幣一○三六億元）的武器。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）分析，波蘭毗鄰烏克蘭與白俄羅斯，這場選舉攸關波烏關係，儘管波蘭各黨均贊成留在北約，但對烏克蘭的立場各異。波烏關係因烏克蘭穀物輸入波蘭市場而變冷，聯盟黨於選戰期間指控基輔不知感恩，該黨得票率不如預期，烏克蘭將鬆一口氣。

九月另一歐盟國家斯洛伐克國會大選由親俄前總理費科所屬的方向黨勝選，該黨主張對烏軍援喊卡。在抗俄最前線的東歐，波蘭大選結果，可望使這股停止援烏的呼聲有所減弱。