波蘭政壇或變天 歐盟重拾希望

（德國之聲中文網）盡管歐盟基礎價值委員、來自捷克的維拉·尤洛娃（Vera Jourova）還沒有正式對波蘭反對黨贏得大選做出表態，但目前的選舉結果無疑讓她如釋重負。她與華沙的民族主義保守派政府就波蘭法治國家受威脅的問題爭執已經多年。

執政的法律與公正黨（PiS）拒絕收回一項被歐洲法院認定為不合法的司法改革，導致歐盟啟動一系列審核程序。最終布魯塞爾停止從共同預算中向波蘭支付財政資助，並因藐視歐洲法院的裁決對波蘭處以罰款。

其他歐盟成員國推動一項針對波蘭的懲罰程序，但未能取得進展。而華沙則傳來敵視歐盟和德國的聲音。隨著波蘭政府更替，這一切將畫上句號。新政府很可能是由基督教民主黨人、左翼自由派和綠黨組成的聯合政府。

國際智庫歐洲外交政策理事會(ECFR)的布拉斯（Pjotr Buras）認為，由圖斯克（Donald Tusk）領導的波蘭新政府將在歐盟發揮建設性的作用，“以修復與重要伙伴的關系，通過親歐盟的立場重建信任”。但鑑於面對一個強大的反對黨，波蘭的歐洲政策將依舊充滿爭議。新政府要想削弱法律與正義黨的勢力，重建法治國家，不是一件容易的事。例如某些法案需要在議會由五分之三的多數支持，而聯合政府在460個議席中佔據241席，還不足以過關。

奧爾班失去後援？

長期關注波蘭及匈牙利法治的歐盟議會自民黨議員、來自德國的科爾納（Moritz Körner）相信，華沙即將發生一些變化。他對德國之聲說：“只要確認法治國家原則在波蘭再度全面有效，歐盟財政資助就應該恢復撥款。”科爾納還指出，波蘭政壇的轉變也是對其他有專制傾向政府的一個警訊。“波蘭的民主破壞者被選下台，對（匈牙利總統）奧爾班是個壞消息”，他說，歐盟委員會應該盡快將對匈牙利的法治國家審核重新提上議事日程。

迄今，奧爾班一直得以依靠波蘭的保守派政府阻撓這一程序。作為最嚴重的後果，該程序可能導致取消歐盟成員資格，因為奧爾班政府試圖控制國內的媒體、學術、經濟和司法等領域。

布拉斯還認為，新政府可能還需要幾周時間，才能走馬上任，並將法律與公正黨的人馬從行政、媒體、國有企業和司法部門的關鍵職位清除。他認為，在當政8年後，該黨已失去了民眾的信任，因為曾經許諾的社會福利未能兌現或因資金匱乏而縮水。

告別“不合作”

“這次選舉是民主和自由主義的一次勝利”，布拉斯說：“投票率達到1989年共產專制結束以來的最高，說明選民們為國家的未來感到擔憂，希望有一個新的開端。反對派在選舉條件不夠公平的情況下仍取得了勝利；而執政黨盡管掌握並利用公共資源卻未能避免失敗。”例如波蘭的公法廣播電視台為法律與公正黨大力造勢，為其有關波蘭受到柏林和布魯塞爾壓制的論調背書。

歐洲議會綠黨議員萊恩特克（Terry Reintke）也對華沙政府即將換屆感到松了一口氣，因為這可能會讓陷入僵局的有關歐盟避難和移民政策改革的討論注入新的動力。“移民一攬子政策的目的是建立有序和符合法治原則的程序，而波蘭迄今在理事會中完全沒有起到建設性作用。我希望，這一情況現在會改變。”

波蘭和匈牙利在兩周前於西班牙格拉納達舉行的歐盟峰會上表示，拒絕執行多數表決通過的歐盟難民政策新規。

萊恩特克還指出，波蘭和烏克蘭之間因糧食出口爭議而日益緊張的關系，也可能隨著波蘭政府更替而趨於緩和。“我期待，波蘭在一個親歐洲的政府領導下能成為其鄰國一個可靠和相互團結的支持者。迄今執政的法律和公正黨在歐盟層面推行不合作政策的時代，希望將成為過去。”

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