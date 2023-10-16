誰將主導？與「知心好友」互動為何？普亭訪問陸的五大看點

俄羅斯總統普亭預計本周將前往中國會見習近平，這將是他今年首次出訪前蘇聯以外的國家。此次會晤有哪些看點？

中國國防部長

由於中國國防部長李尚福已有六個多星期未公開露面，中國觀察人士將關注誰將在與俄羅斯軍方官員的合作會談中發揮主導作用。

2018年，李尚福因其早前與俄羅斯達成的一項武器交易而受到美國制裁。據路透社援引消息人士報導，中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立已成為這一職位的頭號人選。

對中國而言，俄羅斯不僅是石油和天然氣的主要來源。隨著中國軍隊（PLA）尋求在2035年前實現常規及和核裝備現代化，俄羅斯作為世界上最大的核國家，也是豐富的潛在技術源泉。

據美國國防部2022年的一份評估報告稱，近幾十年來，俄羅斯與中國共享了航空、火箭甚至潛艇技術。

中俄兩國也在民用核電站方面密切合作，其中一些核電站可用於生產軍用級鈈，如福建霞浦的快中子增殖反應堆。

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運送武器？

在俄烏戰爭中，中國沒有譴責俄羅斯，也沒有將其稱為「入侵」，這與克里姆林宮將這場戰爭稱為「特殊軍事行動」的定調一致。

美國警告中國不要向俄羅斯運送任何武器。中國否認西方媒體關於中國向俄羅斯運送武器的報導。

不過，中國是僅次於印度的俄羅斯原油第二大進口國，因而支持著俄羅斯經濟。

最好的知心朋友？

普亭和習近平都喜歡表現出親密無間的友誼：普亭曾在習近平生日時送去俄羅斯冰淇淋，而習近平是唯一一位與普亭一起慶祝生日的國家領導人。

在2019年訪問俄羅斯期間，兩國領導人簽署了一攬子貿易協議，並在莫斯科動物園觀賞了大熊貓。習近平說：「普亭總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友，我十分珍視同普亭總統這份深厚的情誼」。

2018年，習近平還向普亭頒授了友誼勳章，稱普亭總統是我最好的知心朋友。

普亭今年3月說，他曾邀請習近平前往他在克裡姆林宮的私人寓所。他說，他們圍著火爐進行了茶敘。

石油和天然氣

熟悉計劃的消息人士告訴路透社，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）和俄羅斯石油公司（Rosneft）的領導人米勒（Alexei Miller）和謝欽（Igor Sechin）將在普亭訪華期間加入其隨行人員的行列。

俄羅斯希望達成向中國出售更多天然氣的協議，並計劃修建「西伯利亞力量2號」天然氣管道，該管道將穿越蒙古，年輸氣能力為500億立方米。

相比之下，目前正在運營的西伯利亞力量1號管道的運輸能力預計到2025年將達到380億立方米。

擬議中的管道將把天然氣從西伯利亞西部的亞馬爾半島氣田輸送到中國。中國是世界第一大能源消費國，也是日漸增長的天然氣消費國。此間價格尚未商定。

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貿易飆升？

俄羅斯經濟部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）在9月訪問中國時表示，今年上半年俄中貿易額飆升30%，到2023年將超過2000億美元。

俄羅斯目前是中國在亞洲以外的第二大貿易伙伴，僅次於美國。今年前九個月，中國與美國的貿易額為5萬億美元；中俄貿易額為1760億美元；中德貿易額為1580億美元。

（路透社）

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