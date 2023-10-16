波蘭極右派選舉受挫 將出現政黨輪替

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

歐洲極右派風潮在波蘭出現變數！波蘭15日舉行國會選舉，據目前出口民調，極右派的執政黨「法律與公正黨」恐無法單獨組閣，而其他政黨不見得會與其合作下，有可能改由中左派，出現政黨輪替。歐洲今年多場選舉，因反移民與俄烏戰爭因素，如匈牙利與斯洛伐克，都有右派崛起的趨勢。

極右減少35席

根據《英國廣播公司》16日報導，波蘭選舉的出口民調出爐，原本獨居國會最大黨的「法律與公正黨」席次恐衰退35席至200席，無法單獨組閣；中左派的「公民聯盟」席次則從134席提升到163席，但「左派黨」的席次從49席衰退到30席，而中右派的「第三路線黨」則從30席提升到55席，因此不確定未來會如何組閣。

波蘭總統是親近「法律與公正黨」的杜達，依慣例將會先邀請「法律與公正黨」嘗試組成內閣，但「第三路線黨」不見得會支持「法律與公正黨」下，就有可能是是由前總理圖斯克帶領的「公民聯盟」組閣，進而出現政黨輪替，結束波蘭總理莫拉維茨基與副總理卡臣斯基8年來的統治。

反墮胎、侵害司法

卡臣斯基雖未擔任總理，但他是「法律與公正黨」黨魁，因此在波蘭近年來逐漸右傾的政治氛圍中扮演重要角色，他抱持反移民、反墮胎的立場，且主導政府任命親近執政黨的法官，破壞司法獨立，讓歐盟凍結360億歐元給波蘭的新冠補助，且禁止婦女墮胎，僅有少數緊急狀況才能豁免，引發不少爭議。

《奇摩新聞網》提到，卡臣斯基鼓勵支持者要團結，對「法律與公正黨」要有信心。但以目前出口民調來看，由圖斯克領導的「公民聯盟」，與「第三路線黨」和「左派黨」組閣的機率較高，三方加起來是248席，突破231席的過半門檻。

極右風潮稍停

圖斯克在選前就指出，若能被國會選為總理，將會放寬墮胎規定，恢復司法獨立，但不會改變波蘭支持烏克蘭的態度。今年歐洲選舉在移民與俄烏戰爭影響下，包括匈牙利、斯洛伐克等國家都出現右派領袖連任或當選的狀況，波蘭的選情則讓此趨勢多了變數。

【更多精采內容，詳見 】