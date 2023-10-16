美國、埃及談妥協議 預計重啟拉法關口送物資、助撤僑

10月7日清晨，哈瑪斯組織從加薩走廊朝以色列發射了約莫2000枚火箭彈，上千名哈瑪斯戰士透過滑翔翼、機車、小艇，當然還有徒步，以陸海空三軍協同作戰的方式，越過邊界侵入以色列，48小時內就有900多名以色列人遇害，比以國在雙方爭鬥19年的總死亡人數還多，而且還逮了150名俘虜當人質。 以色列的情報單位評估，哈瑪斯已無意且無力與以國爆發大規模衝突，比較需要擔心的是約旦河西岸。事後證明情報評估大錯特錯，哈瑪斯不僅沒有死心，為了這場突襲甚至已經秘密籌備達兩年之久。以色列情報單位在加薩走廊的人力布建工夫下得很深，無人偵察機更是不分晝夜巡視，風吹草動難逃其耳目，哈瑪斯仍殺得以色列措手不及，真的有那麼神嗎……？

2023-10-16 08:00