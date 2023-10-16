波蘭大選今揭曉 牽動援烏政策

波蘭十五日舉行國會大選。華爾街日報報導，這很可能是歐洲今年最重要的選舉；紐約時報也說，這是場關鍵選舉，結果將外溢全歐、北約甚至已鏖戰一年多的俄烏戰爭。投票在當地時間同日晚間九點（台灣時間十六日凌晨三點）截止，出口民調隨即出爐。

執政黨法律正義黨（ＰｉＳ）在選前多份民調中小幅領先。民調顯示，該黨支持率百分之卅七，但該黨上次二○一九年國會大選得票率百分之四十四。歐洲理事會前主席、波蘭前總理圖斯克領導的最大在野黨公民綱領黨（ＰＯ）為首的在野聯盟公民聯盟（ＫＯ）則為百分之卅。紐時報導，預料沒有政黨能夠單獨過半，最可能的情況是陷入僵局，由最大黨籌組聯合政府。

ＰｉＳ自稱波蘭主權的捍衛者，以及庶民對抗菁英和歐盟的後盾。該黨已兩度在此前的國會大選勝選，擁有國會多數席次。紐時十五日報導認為，該黨若又一次勝選，必將為歐洲其他國家的民粹政黨壯膽。

親歐洲的都會地區選民支持的公民聯盟則矢言將波蘭「帶回歐洲」，翻轉該黨主張波蘭正走在專制道路上的路線。公民聯盟甚至指稱，若ＰｉＳ延續執政，恐將置波蘭於脫歐路上。這次選戰除了俄烏戰爭，民主倒退、移民、女權及生活成本皆為主要議題。

在這場選舉結果的外溢效應上，主要有三點，使美國及歐盟都密切關注。第一，波蘭是歐盟的前東歐共產國家中，最大的經濟體；其次，自去年二月俄烏開戰以來，波蘭是最堅定支持烏克蘭的國家之一；第三，波蘭現收容共一五○多萬名烏克蘭難民，也是轉運武器與援助到烏克蘭的主要樞紐。

但近幾月來，華沙領導高層、尤其是總理莫拉維茨奇和總統杜達，與基輔陷入口水戰。波蘭等三個歐盟東歐成員國九月不理會歐盟執委會決定不延長禁止烏克蘭穀物輸出鄰近歐盟國家的禁令，基輔遂向世貿組織提起訴訟。

莫拉維茨奇還公開警告烏克蘭總統澤倫斯基永遠別再汙辱波蘭人；華沙亦暗示將大砍對烏軍與烏克蘭難民的新軍援、軍備及補貼。杜達此前還將烏克蘭比喻為溺水者，恐將試圖救他的任何人拖下水。這些在在使國際間擔憂歐洲對長期援烏已彈性疲乏。