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美日大規模聯訓 強化離島防禦

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本放送協會（ＮＨＫ）及產經新聞十四日報導，日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊自十四至卅一日，在九州和沖繩各地的自衛隊和駐日美軍設施，展開針對離島防禦的大規模聯合訓練。雙方共投入約六四○○名兵力。日媒報導認為，美日此舉應是鑑於在擴張海權上動作頻頻的中國大陸，有意進一步強化兩軍合作。

這次聯訓想定陸自與美軍陸戰隊防禦日本離島，至十月底止將在九州、沖繩及北海道等地舉行。陸自西部方面隊總監山根壽一表示，該聯訓直接攸關日本與印太地區的安全保障。

美軍此次將首度在沖繩縣石垣島部署兵力，並和日方確定若有美日以外其他國家機艦靠近日本南西諸島（琉球群島）時兩軍因應程序。

陸自Ｖ–廿二「魚鷹」運輸機也將首度在沖繩境內飛行，除演練後送傷兵外，也將在九州大分縣及北海道演習場進行實彈射擊訓練。

日本 沖繩 美軍

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