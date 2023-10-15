紐西蘭變天 中間偏右國家黨躍最大黨

紐西蘭國會大選十四日落幕，中間偏右的在野黨國家黨得票率近四成，將成為最大黨，可望和另一右翼小黨紐西蘭行動黨組成聯合政府。現任工黨總理希金斯已致電國家黨黨魁盧克森承認敗選。盧克森曾表示，執政後將考量紐西蘭是否參與澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ），行動黨則被視為友台政黨，正副黨魁皆為紐西蘭國會跨黨友台小組成員。

紐西蘭前鋒報十四日根據已開完全部選票的選舉結果預估，國家黨將拿下五十席、紐西蘭行動黨十一席，兩黨若如預期合作，在共一二一席的國會將過半並執政。自二○一七年起執政的工黨將獲卅四席，其左派盟友綠黨十四席，將淪為在野黨。華爾街日報同日分析，投票結果再度顯示新冠疫情期間的執政黨，難以在經濟困局下繼續執政。

盧克森在勝選感言中說，紐西蘭民眾以選票支持變革，他不會讓民眾失望。由商界轉入政壇的盧克森被看好成為新總理，外界認為他對發展和中國大陸間的商業往來相對積極，過去被問到國家黨是否接受中方投資紐西蘭道路基礎建設時，更直言「絕對會」，一度引發風波。不過，希金斯和盧克森在選前皆曾提及紐西蘭加入ＡＵＫＵＳ「第二支柱」的可能，亦即在先進科技領域上合作。

希、盧也曾在辯論會被問到若中國侵台、聲稱台灣為中國領土，並在台灣周邊強化軍事活動，紐西蘭該如何因應？希金斯答道，台海軍事衝突不利全球，紐西蘭應窮盡外交手段避戰，但他強調不應討論假設性問題。盧克森則未正面回應，僅說兩大黨在外交上意見雷同。

紐西蘭行動黨則明顯友台。紐西蘭國會三月成立國會跨黨派台灣友誼小組，該黨黨魁西蒙為成員，該小組五月曾以聯名信呼籲紐西蘭政府和國會支持台灣參與世衛組織（ＷＨＯ）、世衛大會（ＷＨＡ）。副黨魁范維爾登更曾於五月底至六月初訪台，強調該黨不畏北京壓力挺台。西蒙亦曾說，不能因畏懼中國而放棄ＡＵＫＵＳ、紐西蘭二○○八年與中國締結自貿協定更是重大戰略錯誤。

華爾街日報報導認為，工黨政府雖在防疫上頗受肯定，但諸多選民終究不滿防疫下的限令和邊境控管，打擊觀光旅遊、大學和其他仰賴外國留學生和勞工的產業。紐西蘭和許多國家相似，在疫後增加開支、面臨通膨問題。國家黨在選戰期間，批評工黨執政下犯罪率上升，又花太多錢在政府官僚主義以及與意識形態有關的計畫上，主張減稅提振經濟。