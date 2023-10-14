普亭預計下周到北京 中俄關係將呈現何種走勢？

今年適逢大陸「一帶一路」十周年，該倡議也是大陸領導人習近平擴大大陸全球影響力的重要地緣政治項目。北京將於10月17、18日舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有逾130個國家確認出席，但預計所有目光都會集中在普亭身上。

上個月普亭在聖彼得堡告訴北京外長王毅，他「欣然接受」習主席的邀請，於10月訪華參加「一帶一路」論壇。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭近日再次證實了其訪華行程，稱他訪華的主要議題是在大陸國家主席習近平的「一帶一路」倡議下進行合作。他表示，在大陸進行會談時將討論能源新路線。

雙邊貿易額創新高

自從入侵鄰國烏克蘭使俄羅斯陷入國際孤立以來，這位俄羅斯領導人對大陸的戰略依賴與日俱增。開戰之後，普亭幾乎沒怎麼出過國門，下周的訪問將是他自俄烏戰爭以來首次出訪世界主要強國。

中俄兩國之間的今年貿易額飆升至俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高水平。根據大陸海關的數據，去年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的1900億美元，雙方承諾今年將達到2000億美元（約新台幣6.4兆元）。

大陸進口大量俄羅斯石油，為莫斯科帶來了一線生機，正好彌補國際制裁給莫斯科帶來的經濟缺口。

「親俄中立」

大陸至今拒絕譴責發動入侵的俄羅斯，努力將自己定位為中立國，同時為莫斯科提供重要的外交和金融生命線。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）告訴法新社：「在整個入侵過程中，北京一直保持著『親俄中立』的姿態，向莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命性軍事援助。」

反對西方主導的共生關係

習近平和普亭之間的關係是兩國夥伴關係不斷深化的核心，但他們的聯盟也是在共生的需要中形成的，雙方都視對方為共同反對西方主導地位的必要堡壘。

當習近平今年3月對莫斯科進行國事訪問時，普亭盛贊兩國夥伴關係所提供的「真正無限的可能性」。接著在今年5月，習近平告訴俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），中方願同俄方「在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持」。

學者：北京希望避免俄局勢惡化

大陸吉林大學的助理教授比約恩·亞歷山大·杜本（Bjorn Alexander Duben）表示：「莫斯科將努力進一步深化與北京的合作，並爭取大陸的更多支持，包括具致命性的軍事援助，因為它期待西方對烏克蘭的支持會逐漸動搖。」

迄今為止，大陸僅向莫斯科提供「非致命性」支持，但專家表示，如果俄羅斯局勢惡化，北京可能會改變策略。

智庫歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）政策研究員巴楚斯卡（Alicja Bachulska）告訴法新社：「大陸不希望看到一個被大幅削弱的俄羅斯，如果它意識到莫斯科可能會輸，它或許會加碼對俄羅斯的支持。」

巴楚斯卡補充說：「普亭政權垮台和相關的混亂被視為嚴重的安全威脅。北京可能願意增加對俄支持，以防止出現上述情景。」

大陸主導地位增強

分析人士指出，儘管私人雇傭軍組織瓦格納今年6月對莫斯科的公開叛亂迅速被平息，但在此之前，北京已開始擔心其戰略夥伴的穩定性或正在減弱。他們補充說，俄羅斯的脆弱已經為北京在夥伴關係中提供了籌碼。

俄羅斯政治學家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）告訴法新社記者：「大陸人是非常難纏的談判者。」他也預估，在包括天然氣管道在內的爭議問題上「不會取得進一步突破」。

吉林大學助理教授杜本觀察到：「大陸在兩國關係中的主導地位大大增強。」他指出：「俄羅斯與大陸持續的經濟交往正逐漸轉變成一種直接依賴，這讓人懷疑北京與莫斯科之間是否越來越傾向於甲方與乙方的關係。」

（法新社）

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