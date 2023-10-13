以巴衝突時機敏感！法國高中發生持刀攻擊事件 兇嫌高喊「真主至大」

法國北部阿拉斯（Arras）的一所學校13日發生了持刀攻擊事件，造成一人死亡，另外兩人受到重傷。法媒報導，嫌犯是一名20歲的車臣裔男子，目擊者則證稱他在攻擊時高呼「真主至大」（Allahu Akbar）。

衛報、BBC與CNN報導，這起事件發生在當地時間上午11時左右，地點是阿拉斯的甘必大高中（Gambetta secondary school）。根據社群媒體平台上的學生拍攝影像，一名穿著灰色夾克的男子拿著刀子在學校的庭院攻擊其他人，其中一名受害者則試圖用椅子跟他保持距離。

In France, an unknown person with a knife attacked a teacher at the Gambetta secondary school in Arras.



The teacher was killed and several other people were injured.#France pic.twitter.com/jv1mi3LAc8 — Dylan Griffith (@LivingDadJoke) 2023年10月13日

根據報導，嫌犯已被警方逮捕與羈押，他的兄弟據報也被拘留。法媒BFMTV指出，死者是一位法語文學教師，兩名傷者據報是一位體育教師跟學校保全，目前都因傷勢嚴重而在醫院接受治療。當地警方表示，局勢已經得到控制，不再對公眾構成危險，師生則都被限制在校舍裡面。

歐洲1台（Europe 1）指出，兇嫌列在已知跟極端伊斯蘭主義有關的安全隱患人士監視名單上。據報導，他是甘必大中學以前的學生，警方消息人士則稱他來自於俄羅斯以穆斯林為主的高加索南部車臣地區。

法國反恐檢察官辦公室表示，將對此案開啟調查，馬克宏總統則正在前往現場。儘管這起攻擊事件發生之際，正值法國境內龐大穆斯林與猶太社群因為以色列跟巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突而關係日益緊張，但警方指沒有任何跡象表明此事跟中東地區局勢有關。