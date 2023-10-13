為最壞情況做好準備 德國將向北約提供35000名士兵

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）周四（10月12日）在布魯塞爾參加北約防長會議期間發表了談話，他表示，到2025年，德國將向北約提供35000名士兵。

這一宣布與北約制定的一份長達約4000頁的廣泛計劃有關。計劃詳細描述了如何通過威懾來保護北約領土的關鍵地點，並在緊急情況下進行防禦。

佩斯托瑞斯此前曾表示，根據新計劃，德國將扮演雙重角色，除了作為部署部隊和物資的後勤樞紐，同時也會協助加強北約東翼的防禦能力。

為最壞情況做好準備

根據該計畫，多達30萬人的北約部隊以及其裝備將從本國快速部署到特定領土或國家。佩斯托瑞斯說，德國將為快速部署備妥約200架飛機以及其他關鍵裝備，約4000名德國士兵將長期駐扎在立陶宛。

這些計劃是在俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的背景下制定的，目的是讓北約為最壞的情況做好準備，比如北約成員國遭到俄羅斯或恐怖組織的襲擊。

議程包含以色列、科索沃

北約防長們也在周四通過視訊連線聽取以色列外長加蘭特（Yoav Gallant）關於以色列局勢的簡報。

他們還討論了北約於科索沃的行動，就在科索沃和塞爾維亞之間的緊張局勢加劇之後，北約最近也加強了在科索沃的駐軍。

（德新社）

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