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布林肯要求以色列自制 反擊行動應避免傷及加薩平民

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國務卿布林肯（左）與以色列總理內唐亞胡12日共同出席記者會，布林肯呼籲以色列在反擊時應避免傷及巴勒斯坦平民。圖／法新社
美國國務卿布林肯（左）與以色列總理內唐亞胡12日共同出席記者會，布林肯呼籲以色列在反擊時應避免傷及巴勒斯坦平民。圖／法新社

美國要求以色列自制，沙烏地阿拉伯也設法防止以色列對哈瑪斯的反擊行動，會延燒成整個中東地區的衝突事件。

美國國務卿布林肯與以色列總理內唐亞胡12日共同出席記者會，布林肯呼籲以色列在反擊時應避免傷及巴勒斯坦平民。

布林肯也再度警告中東地區其他勢力，不要「利用」危機攻擊以色列，顯然擔憂以─巴衝突可能使伊朗支持的黎巴嫩、敘利亞及其他地區的民兵也加入戰局。

布林肯表示，「以色列有權，且的確有責任保衛自己，以確保這種事件不再發生」。但他也表示，「以色列如何做，這很重要。我們民主國家本身之所以不同於恐怖份子，在於我們以不同的標準奮鬥。正因為如此，才要儘可能謹慎，以避免傷及平民」。

在布林肯發表談話的同時，敘利亞國家電視台報導，以色列攻擊敘利亞大馬士革與阿利坡兩處主要機場，敘利亞已啟動防空系統。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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