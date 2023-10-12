快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

日本擬斥資3.4兆日圓補助半導體 台積電二廠可望分得9,000億日圓

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本經產省據悉將在最新經濟對策方案中提出以3.4兆日圓預算補助半導體業，其中台積電日本二廠可望分到9,000億日圓。路透
日本經產省據悉將在最新經濟對策方案中提出以3.4兆日圓預算補助半導體業，其中台積電日本二廠可望分到9,000億日圓。路透

知情人士表示，在日本首相岸田文雄本月將敲定的最新經濟對策中，經產省將尋求提撥3.4兆日圓（228億美元）預算，來支援半導體業，台積電在日本的第二座工廠有望取得其中9,000億日圓（60.3億美元）補貼。

朝日新聞引述政府消息人士報導，在這套最新經濟方案中，經產省計劃向財務省尋求提供補助金給三家企業，包括日本政府支持的半導體新創公司Rapidus近6,000億日圓、台積電的日本二廠9,000億日圓，以及Sony的影像感測器等傳統晶片生產逾7,000億日圓。

同時，經產省也將尋求擴大為了支援半導體生產開發而已經成立的三家基金規模，並改名為「後5G資訊通訊系統基礎強化研究開發基金」、「特定半導體基金」，以及「安定供給確保支援基金」。

報導指出，岸田政府這套最新經濟對策的財源，將透過今年度的追加預算案支應。若經產省的要求全數實現，今年度追加預算中的半導體相關預算規模將達到3.4兆日圓，是去年1.3兆日圓的2.6倍。

另外，文科省也據悉將要求1兆日圓預算，來成立宇宙開發基金等，日本各部會要求的總預算規模將超過5兆日圓。

半導體 日本 台積電 岸田文雄

延伸閱讀

美元變動不大 日圓在日本央行宣布最新決策前上漲

解讀日本內閣改造：岸田文雄塑造「總主流派」，佈局2024大選保衛戰

日相岸田文雄內閣改組11人初入閣、5位女性閣員 平均年齡更低

日媒：岸田與李強簡短交談 就核汙水問題解釋日本方針

相關新聞

日本擬斥資3.4兆日圓補助半導體 台積電二廠可望分得9,000億日圓

知情人士表示，在日本首相岸田文雄本月將敲定的最新經濟對策中，經產省將尋求提撥3.4兆日圓（228億美元）預算，來支援半導...

美頂大學生挺巴勒斯坦付代價 有人丟工作有人遭肉搜

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰後，在美國大專院校產生了一系列影響，紐約大學法學院有學生公開挺巴勒斯坦人而丟掉著名律師...

琉球空中通勤客機連2天空中折返 因警示燈號亮起

琉球空中通勤（RAC）同架客機，連續兩天皆在飛行途中因襟翼異常警示燈號亮起，在空中折返原起飛機場，所幸這2起事件均無人受...

遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天抵達中亞國家吉爾吉斯，是他今年3月遭國際刑事法院（Internatio...

美航艦雷根號抵南韓釜山海軍基地 向北韓秀肌肉

美國海軍核動力航艦雷根號今天到訪南韓釜山海軍基地，意在向北韓展示軍事實力。與此同時，北韓領導人金正恩重申他正努力強化與俄...

日本政府擬明天提出請求 盼法院下令解散統一教

日本政府的諮詢機構宗教法人審議會今天召開，日本政府聽取審議會意見後，計劃最快於明天向東京地方法院，提出解散「世界和平統一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。