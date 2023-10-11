暌違七年 美日韓聯演遏北韓

日本海上自衛隊十日宣布，本月九日、十日與美國及南韓海軍在東海舉行聯合演習，美國航空母艦雷根號也參與其中。南韓國防部稱此次演習是為了遏制北韓威脅。

日本富士電視台新聞網（ＦＮＮ）報導，海上自衛隊表示，日本派出一艘護衛艦，美軍派出航空母艦雷根號和二艘巡洋艦及一艘驅逐艦，南韓海軍則派遣神盾驅逐艦栗谷李珥號及補給艦參與這次演習。

日本防衛省表示：「這次訓練並未針對特定國家或區域」，但也指出「這是基於當前嚴峻的安保環境所實施的訓練。」

演習地點在南韓濟州島附近的東海。韓聯社報導，這是自二○一六年以來首次舉行三方聯合海上演習。南韓海軍表示：「此次演習是為強化韓美日嚇阻及應對北韓近來不斷升級核武及飛彈威脅的能力，並聚焦提升三方海上作戰能力以因應海上威脅，並建立基於規範的國際秩序。」

北韓八月二度發射衛星失敗，北韓朝中社報導，在徹底調查原因並採取措施後，將於十月進行第三次偵察衛星發射。

路透報導，南韓國防部表示，聯演結束後雷根號預計將在本月十二日抵達釜山港，並停留至十六日。二○二二年，雷根號暌違四年首度抵達南韓，與其他軍艦共同展示軍事力量，藉此向北韓傳達訊息。