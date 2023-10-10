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中國海警稱驅離菲律賓炮艇 菲軍方反駁

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菲律賓軍方負責人周二（10月10日）批評中國海警局的一份聲明是「政治宣傳」。該份由中國海警局新聞發言人甘羽發布的聲明稱，中國海警驅離了「非法侵闖黃岩島鄰近海域」的菲律賓海軍炮艇。

菲律賓武裝部隊參謀長布勞納（Romeo Brawner）向路透社記者表示，中方所言並非事實：「中國海警當時就在那裡，但這艘（菲律賓的）海軍船只繼續航行，並沒有被驅離，它當時在執行海上巡邏的任務。」布勞納指出：「我們仍然認為這是中國的政治宣傳。」

中國海岸警衛隊早些時候表示，在菲律賓海軍炮艇無視多次警告後，已採取「必要措施」予以驅離。海岸警衛隊發言人甘羽還提到，菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

爭議海域

黃岩島，即菲律賓所稱的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal）是亞洲最具爭議的海域之一，也是主權和捕魚權爭端的爆發點。

該區域位於菲律賓的專屬經濟區內，但中國聲稱對黃岩島及其附近水域擁有「無可爭辯的主權」。自2012年與菲律賓發生對峙以來，北京控制該淺灘已有十多年。

就在本次事件發生前一天，中國也警告菲律賓不要在南中國海的仁愛礁（菲方稱為阿雲津礁）進一步「挑釁」。

與中國交惡、和美國合作

上個月，菲律賓海警隊表示已切斷了中國設置的300米長的浮動屏障。菲律賓方面批評該浮障「阻止了菲律賓漁船進入淺灘，剝奪了他們的捕魚和生計活動的權利」。

自菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos）去年上台以來，菲律賓與中國的關係惡化。馬科斯深化了與華盛頓的關係，允許美軍進入更多菲律賓軍事基地，包括靠近台灣的菲律賓北部軍事設施。

（路透社）

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