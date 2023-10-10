聖經中已結下樑子 以巴千年國仇家恨難解

宗教衝突、文化差異，加上領土爭議，以色列與巴勒斯坦的仇恨螺旋即使停戰，也難以消停！資深以色列記者郭淑鳳分析指出，以色列建國時，因為土地劃分引發巴勒斯坦不滿，其他阿拉伯國家要替巴勒斯坦人出頭，更發動戰爭，以致雙方心結至今未解。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯日前對以色列發動突襲，造成上千人死亡。

希伯來大學伊斯蘭與中東研究碩士郭淑鳳於2007年開始在以色列擔任駐地記者，帶著社會學的眼光，分析了10多年來以色列的發展，她個人認為，以色列與巴勒斯坦的衝突無解，首先是聖經神學上的根本原因，根據舊約聖經，上帝揀選現今以色列的疆域給祂的選民亞伯拉罕、以撒與雅各的後裔，其中就包括了猶太人。

從聖經看爭議

在舊約聖經中，亞伯拉罕先與埃及人夏甲生了以實瑪利，但後來正妻撒拉懷孕生下神所揀選的以撒。以撒也有兩個兒子以掃與雅各。然而，上帝在揀選時沒有挑選以實瑪利與以掃繼承產業。

她指出，阿拉伯民族被視為是以實瑪利或以掃的後裔，其中也包括巴勒斯坦人。他們都帶著非為選民的不平與不解，以及從心理生出的不平衡，與被神揀選的猶太人對立，見不得他們好。

兩國都想要聖殿山

郭淑鳳表示，第二是「耶路撒冷的歸屬問題」，因為千百年後，阿拉伯人中出了一位穆罕默德，他宣稱「聽見神對他說話」，並設立了伊斯蘭教。耶路撒冷這個《可蘭經》中沒有出現過的城市，就被穆斯林認為是伊斯蘭教的第三聖城，傳說穆罕默德夜半從聖殿山乘著飛馬到天上，領受天上的啟示。

穆斯林相信耶路撒冷為伊斯蘭教的聖地，所以沒有一個巴勒斯坦領袖有權力與勇氣，敢把耶路撒冷讓給猶太人，重建基督教聖殿。但猶太人也根據舊約聖經，認為耶路撒冷是耶和華揀選的寶座，自然不願意放棄。

不同文化不同種

郭淑鳳說，第三點是「現代政治與部族文化的差異」，以色列國父赫澤爾提倡猶太人建國時，猶太人已經散居於歐美各地，有良好的教育與優良的經濟條件，更有一定的社會影響力，所以英國在打贏第一次世界大戰後，也從鄂圖曼土耳其獲得大片中東土地，更計畫託管給以色列作為建國土地。

但當時居住於那塊土地上的民眾大多數為巴勒斯坦人，英國先分走大半土地成立約旦；但剩下比較小的土地上，仍有巴勒斯坦人，就被當時的聯合國劃分為兩個區域，一部分給猶太人、另一部分給巴勒斯坦人。

猶太人雖然不滿意，但是他們在現代政治的遊戲規則當中，只能接受，並且積極用遊說或賄賂的方式，希望聯合國成員投票支持他們建國。

信仰同一個上帝

人多勢眾的阿拉伯國家則相信拳頭，他們不相信聯合國投票那一套，也沒想過投票真的會通過，於是幾個月後，英國撤離這塊土地，以色列一宣布建國，就開始跟阿拉伯國家對抗，打獨立戰爭。

之後以色列每次打仗都得勝，獲得更多土地，巴勒斯坦靠投票與戰爭都贏不了，最後只能以恐怖攻擊和軍事衝突與以色列作對了。

以色列與巴勒斯坦之間要達成和平有希望嗎？郭淑鳳認為，如果這兩個民族相信同一個上帝，聽到同一個上帝給他們一致的感動，就會有可能。







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