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AI或讓大企業更宰制市場 德反競爭機關提醒留意

中央社／ 法蘭克福9日綜合外電報導

德國主管競爭事務的「聯邦卡特爾署」（Federal Cartel Office）署長孟特今天警告，人工智慧（AI）可能讓大型科技公司大舉提升市場勢力，監管機關應留意反競爭行為。

孟特（Andreas Mundt）這番發言，凸顯監管方面的疑慮，因為掌握大量用戶數據的科技大廠，可能在用於智慧家庭、網路搜尋、線上廣告、汽車和許多其他產品和服務中的新科技方面取得競爭優勢。

孟特6日接受路透社訪問時表示：「對於作為競爭主管機關的我們來說，重要的是新科技不會讓企業的主導地位更進一步提升。」

「由於人工智慧最需要兩種東西：強大的伺服器和大量數據，而大型網路公司兩者兼具。」

孟特說，現在這仍是各方可競逐的市場，但主管機關得確保這樣的情況維持不變。

主管 和服 人工智慧

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