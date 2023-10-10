IEA：全球天然氣需求 每年1%下降至2026年

國際能源署（IEA）今（10）日發布的一份報告指出，全球天然氣需求，在2021年歐洲和北美等成熟市場觸頂後，預期一直到2026年的需求成長都將減緩。

根據IEA的年度中期天然氣市場展望，從2022年到2026年，全球天然氣需求預期每年平均成長1.6%，這與2017年至2021年的年均成長率2.5%，低很多。

俄羅斯去年入侵烏克蘭，導致從俄羅斯向歐洲輸送的管道天然氣減少，引發了替代供應來源的競賽。

IEA這份最新展望報告說，整體天然氣需求在亞太、歐洲和北美等地區的成熟市場，於2021年達到頂峰；到2026年為止，將以每年1%的速度下降。

可再生能源的加速推廣和能源效率的提高，也是這些市場的天然氣需求下降的關鍵驅動因素。

IEA能源市場及安全部負責人貞森惠佑說：「歷經2011年至2021年鼎盛時期，世界天然氣市場進入了一個新的、更加不確定的時期，其特點可能是成長減緩、波動加劇，並且可能導致全球需求在2030年代末期達到頂峰。」

天然氣成熟市場的消費量將下降，有成長的市場主要集中在占全球天然氣消費量近一半的國家，也就是亞洲新興市場，以及中東和非洲天然氣儲量豐富的經濟體。

報告指出，2022年至2026年間，光是中國大陸市場，就將占全球天然氣需求成長近一半。中國大陸以天然氣供應工業生產、電力部門和城市地區的能源需求。