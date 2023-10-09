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防衛九州 日擬設F-35B、反艦飛彈部隊

聯合報／ 國際中心／綜合報導
圖為一架F-35B在航母上演練垂直起降。(路透)
圖為一架F-35B在航母上演練垂直起降。(路透)

日本防衛省考量到中國大陸在日本沖繩及台灣附近提高軍事威嚇，將強化自衛隊在日本九州地方的部署，計畫二○二四年度在九州新建F-35B匿蹤戰機飛行隊及陸基反艦飛彈部隊。

日本時事通信社報導，強化九州防衛能力計畫將跟解決日本西南群島「防衛力空白」並行，防衛省將加速建構九州嚇阻力。

日本防衛省相關人士說，目前情況已不再是奄美及沖繩位居前線，而九州位處後方。中國轟六轟炸機在沖繩周邊不斷現蹤，該型機可搭載射程逾一千五百公里的空對地巡弋飛彈，面對這種武器長射程化情況，日本當務之急就是強化防衛能力。

日本預計二○二四年度首度從美國接回六架能垂直降落的F-35B匿蹤戰機，並計畫在九州宮崎縣航空自衛隊新田原基地新成軍臨時飛行隊。為維持日本在其西南地區的空優，F-35B將被運用在海上自衛隊護衛艦出雲號及加賀號上。

防衛省也將在九州大分縣陸上自衛隊湯布院駐屯地，新成軍陸基反艦飛彈連隊，預想一旦出事，能迅速在九州部署，阻絕敵軍接近。

部署在長崎縣相浦駐屯地、被稱為日本版陸戰隊的陸上自衛隊水陸機動團也將進行強化，目前兩連隊體制預計在二○二三年度內擴編成三連隊，新成軍的連隊將被部署在長崎縣竹松駐屯地。而用來載運水陸機動團成員的魚鷹運輸機部隊，預計二○二五年從現在的千葉縣木更津駐屯地，移轉到九州佐賀市。

另外，為抵禦飛彈攻擊，防衛省將在二○二四年度針對陸上自衛隊西部方面總監部所在的熊本縣基地及航空自衛隊西部航空方面隊司令部所在的福岡縣春日基地，展開相關設施地下化工程。而為了提高春日基地航機遭受攻擊時的存活率，防衛省也將把目前的停機區域進行切割，分散航機存放。

日本 自衛隊 巡弋飛彈

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