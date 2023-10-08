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傳空襲加薩至少313死、2千人傷 以色列總理矢言讓哈瑪斯據點化為「瓦礫」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列空襲加薩報復哈瑪斯組織突襲以國，當地建築8日冒出黑煙或倒塌。美聯社
以色列空襲加薩報復哈瑪斯組織突襲以國，當地建築8日冒出黑煙或倒塌。美聯社

英國天空新聞網引述巴勒斯坦衛生單位8日上午表示，以色列對加薩的空襲已造成至少313人喪生、近2000人受傷。以色列總理內唐亞胡已警告加薩居民離開，矢言要讓加薩的哈瑪斯據點化為「瓦礫」，以報復「黑暗的一天」。

巴勒斯坦哈瑪斯組織7日上午突襲以色列，內唐亞胡表示以國和哈瑪斯武裝分子處於戰爭。以色列媒體指出，至少350名以國人喪生，衛生單位表示傷者至少1,590人，成為數十年來以國傷亡最慘重的衝突。

以色列國防軍發言人先前指出，戰事連夜持續，軍方仍在加薩走廊周邊8個地區作戰。哈瑪斯武裝單位8日表示，麾下戰士仍在以國境內數個地點激烈交戰。一名以國軍官稱，「數百名」哈瑪斯戰士被殺，數十人被俘。

以色列表示已打擊加薩426處目標，包括一處哈瑪斯情報部門所在的複合建築、內有多個部門的一棟14樓塔樓，以及加薩市中心哈瑪斯辦公室。

以色列駐美大使館指出，超過100名軍人和平民遭哈瑪斯戰士挾持，包括女性和小孩。以色列國防軍發言人稱，2起人質情況已「解決」，但未表明人質是否獲救。

以黎巴嫩為據點的什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）公開支持哈瑪斯的突襲行動，並已打擊以色列在敘利亞戈蘭高地邊境周邊爭議地區的幾處地點，以色列也用無人機回擊。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲

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