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影片瘋傳！哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。取自X
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。取自X

英國每日郵報報導，控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列住棚節（Sukkot）音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走，家屬釋出當時影片可見女學生哭求「別殺我」，一邊被強押上機車，影片在網路大量流傳，目前該學生及其男友均下落不明。

加薩走廊附近的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）近日舉辦音樂祭慶祝以色列住棚節邁入尾聲，吸引上百名年輕人前往觀賞表演，不料哈瑪斯恐怖分子突襲活動，以火箭和手槍朝人群濫射，現場陷入一片混亂。

其中，25歲女學生阿迦曼妮（Noa Argamani）不慎遭哈瑪斯綁架強押上機車，根據其家屬釋出影片可見阿迦曼妮哭喊救命，其男友奈森（Avi Nathan）亦被人架住，只能眼睜睜看槍手飛速駛離。現在兩人均失蹤。

伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日清晨向以色列發動多線突襲，不到一天時間已造成至少482喪生、3200人受傷，據說數十人遭到綁架到加薩走廊。

以色列 影片

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