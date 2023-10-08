哈瑪斯5000火箭突襲 以色列宣戰

巴勒斯坦伊斯蘭教武裝團體哈瑪斯七日大舉突襲以色列，除宣稱已發射五千枚火箭，還透過陸海空潛入以色列。英國衛報報導，一百名該國民眾喪生、一千人受傷。以色列總理內唐亞胡隨即向哈瑪斯宣戰，下令徵召後備軍人，揚言將以敵方未見識過的強度回擊。獨立新聞媒體中東之眼則引述巴勒斯坦衛生部指稱，以色列空襲已造成巴勒斯坦至少二百人死亡、一六一○人受傷。

以色列警方指稱，雙方已在南部廿一處交火；在南部市鎮歐發勤，傳出有數名以色列人被武裝分子挾為人質。

以色列軍隊和哈瑪斯民兵交火，以色列總理表示該國處於戰爭。圖為以南城鎮阿什克隆街上燃燒的車輛。（路透）

以色列國防部長葛朗特表示，哈瑪斯發動戰爭大錯特錯，以國國防軍將在各入侵地點禦敵，必將贏得這場戰爭。華爾街日報報導，北至以色列沿海大城特拉維夫，均傳出爆炸聲，耶路撒冷也響起空襲警報。以軍已迅速對加薩走廊的目標發動空襲。

哈瑪斯軍事指揮官戴夫在哈瑪斯媒體宣布展開「阿克薩風暴」行動，呼籲各地巴勒斯坦人加入，這場「最偉大戰役將終止地球最後一場占領」，他並譴責以色列褻瀆在耶路撒冷的穆斯林聖地艾格撒清真寺。

美國防長奧斯丁說，正密切關注情勢發展，將致力確保以方自衛。白宮國安會發言人華森譴責哈瑪斯為恐怖分子，美方將堅定支持以國政府和人民。哈瑪斯本次攻擊時機，恰為一九七三年十月六日贖罪日戰爭五十周年隔天。

外交部昨天表示，經我國駐以色列代表處聯繫了解，駐處員眷及我國旅以台僑或國人均安，並嚴正譴責哈瑪斯組織對以色列平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾傷亡。

我交通部觀光署表示，經查共有雄獅、巨匠、旅天下及永信等五團、一二四人在以色列當地，人員均安。永信將取消部分行程，盡速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程主要在以色列北部，行程未受影響。

雄獅旅遊表示，有一團體旅客含領隊廿九人在耶路撒冷，七日抵達飯店休息，預計今天啟程返台。旅天下說，團旅客含領隊廿一人於戰爭發生時在約旦，後續行程會以旅客安全為第一考量。