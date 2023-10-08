加薩戰火 綿延近20年

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯七日對以色列發動多年來最大規模的攻擊。而自二○○五年以色列撤出加薩走廊起，以巴就不時在此地爆發衝突。

二○○五年八月，以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第三次中東戰爭從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的卅八年歷史。加薩從此由巴勒斯坦當局控制。二○○六年一月，哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中贏得多數席次。

二○○七年六月，哈瑪斯在短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯帶領的法塔組織手中奪取加薩控制權。約旦河西岸也成為法塔主要勢力範圍。二○○八年十二月，以色列向加薩發動廿二天攻擊，約有一四○○名巴勒斯坦人和十三名以色列人喪生。

二○一四年七至八月，哈瑪斯綁架並殺害三名以色列青少年，引發為期七周的戰爭。逾二一○○名巴勒斯坦人在加薩喪生、七十三名以色列人死亡。二○一八年三月，巴勒斯坦人沿分隔加薩與以色列的圍籬示威，以軍開火阻止抗議群眾前進，共釀成一七○多名巴勒斯坦人死亡。二○二一年五月，穆斯林齋戒月期間，巴勒斯坦人在艾格撒清真寺院區與以色列安全部隊爆發衝突，這場衝突引發哈瑪斯與以色列激烈交火十一天，造成加薩地區至少二五○人死亡，以色列十三人喪生。

二○二二年八月，以色列發動空襲殺死一名伊斯蘭聖戰組織高官後，該組織向以色列發射一千多枚火箭，至少四十四人喪生。