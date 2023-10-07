中美關係緩和？美國參議院多數派領袖訪華 計劃商討這些大事

民主黨籍的參議院多數派領袖舒默(Chuck Schumer)在抵達上海後表示，希望此次大陸之行「能夠成果豐碩」。在本周早些時候，大陸官方也表示，希望美國國會代表團能夠為議員們的「客觀理解大陸」做出貢獻。

除了此次國會代表團時隔四年的訪問，近期美國政府高官也頻頻到訪大陸，其中包括國務卿布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多等。

不過，舒默一行的訪問也籠罩在美國對華制裁的陰影下。就在前一天，美國商務部將42家大陸企業列入「實體清單」，因為這些企業將「源自美國的半導體」提供給俄羅斯用於導彈與無人機的導航系統。美國企業若要向被列入「實體清單」的企業出口任何物資或服務，必須要事先申請美國政府的許可。

大陸商務部10月7日指控美方此舉為「典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑」，堅決反對「對大陸企業的無理打壓」。

為習近平拜登會晤做鋪墊

在啟程前，舒默的辦公室對外界表示，此行將聚焦於美中貿易對等問題，同時也要維護好事關國家安全的先進科技領域的美國領先地位。此外，舒默還計劃和陸方討論人權、大陸在國際舞台上的角色等議題。此外，雙方還將就具有合作潛力的領域進行探討。

此次訪問也被認為是為習近平與拜登的會晤做鋪墊。美國會議員希望能夠在北京與習近平會面。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，此次美國國會代表團訪華說明兩國關係正在改善。「如果會談順利，國家主席習近平就有可能會晤舒默一行，進而習近平與拜登的會晤也會具備更大的可能性。」

白宮方面表示，已經與舒默等人進行溝通，對此次訪問表示了支持。在訪問大陸後，舒默一行還將到訪南韓與日本。

(美聯社)

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