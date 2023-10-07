歐洲里程碑 西班牙民企成功發射可重複使用火箭

西班牙航太新創公司PLD Space今天凌晨成功發射他們研發的可重複使用火箭「繆拉1號」（Miura 1），實現歐洲首枚全民間火箭的發射，並為歐洲停滯的太空產業雄心帶來希望。

路透社報導，繆拉1號經歷2次發射因故取消後，PLD Space這次從位於西班牙西南部的維爾瓦（Huelva）發射成功。

繆拉這個名稱來自一個鬥牛品種，這枚火箭約3層樓高，載貨量100公斤。PLD Space表示，這次發射攜帶的是測試酬載，不會將它卸載。

根據在任務控制中心拍攝到的影片，隨著火箭航向夜空，工程師們歡呼並互相道賀。得意揚揚的PLDSpace執行長托瑞斯（Raul Torres）在發射後不久表示：「我的嗓子都喊啞了。」

托瑞斯還說，所有火箭系統皆「完美」運作，他們現在將專注讓人力擴大3倍，「這只是一個開始」。

繆拉1號5月的首次試射，因為高空風力問題而取消。6月的第2次試射則因為航電艙內的臍帶纜線未全部及時鬆開，導致已噴出煙霧和火焰、蓄勢待發的繆拉1號在最後一刻停止升空。