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痛批西方自大、脫離現實！普亭於索契瓦爾岱國際論壇發表演說

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇發表演說。美聯社
俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇發表演說。美聯社

俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇（Valdai International Discussion Club）發表演說，嚴詞痛批西方國家自大且「脫離現實」，並重申發動俄烏戰爭的並非俄國。

路透5日報導，普亭抨擊，西方國家對世界的影響是一場大型龐式騙局。普亭說：「我們總是聽到『你們必須』、『你們一定要』、『我們嚴正警告』等字眼。但你們是誰？你們有什麼權利警告別人？也許輪到你們屏除自負、停止這樣對待世界了」。

普亭宣稱，該停止殖民統治時代的思考方式，並表示俄方持續將各方利益納入考量、試圖提供解方，但西方國家似已全然忘記合理的自我約束，或是做出妥協以達成各方都能接受的結果。

針對俄烏戰爭，普亭表示，來自西方的軍事與政治壓力永遠會持續增加，而俄方必須回應。他再度宣稱發動俄烏戰爭的並非俄國，並表示俄國正嘗試結束戰爭。

針對西方國家，普亭指稱，在一個由「隨意」主宰的國際系統中，任何人都可能因不受霸權國家喜歡而遭攻擊。普亭聲稱，這個霸權國家已失去分寸並脫離現實。

普亭痛批，依循集團方針、渴望將世界推入「我方」與「對方」之間的持續衝突情境，是20世紀的遺毒、西方政治文化的產物，「西方國家永遠需要一個敵人」。

普亭 俄烏戰爭 俄羅斯

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