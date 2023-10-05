澳洲將舉行修憲公投 修補殖民錯誤

澳洲14日將舉行修憲公投，若能通過，該國原住民將被寫入憲法中！澳洲是由殖民者建立的國家，因此過去對該國原住民缺乏權益保障，且不承認其傳統領地。若此次修憲能通過，原住民將被寫入憲法保障族群中，並設立委員會管理相關事務。不過澳洲歷史上公投成功機率不到20%，且此案並未獲得跨黨派支持。

原住民盼更多保障

根據《英國廣播公司》5日報導，澳洲將於14日舉行有關原住民權益促進的「聲音」公投，若通過能夠以過半數通過，將會把澳洲境內原住民，還有托列斯海峽附近的島嶼原住民正式寫入憲法所保障的族群中，並成立委員會，針對政府作出有關原住民的政策建議。支持此案的倡議團體認為，這可讓原住民獲得更多保障。

但《衛報》提到，反對此案的人士認為，此次修憲公投賦予太多權益已經高於澳洲一般國民，且會使得原住民與其他族群的對立更深。對此，殖民史學家娜托班克分析說，澳洲是少數殖民者國家（加拿大、北歐國家與美國等）中，沒有與原住民簽訂協議的國家，也並不承認原住民是澳洲大陸的「第一民族」（首先居住的民族）。

未獲跨黨共識

澳洲直到1962年才給予原住民選舉權，1971年才將原住民納入人口普查，但由於如加拿大、美國與台灣都有賦予原住民一定的自治權，北歐瑞典、挪威與芬蘭3國甚至在1980到90年代紛紛設立原住民議會，但澳洲在傳統領域與自治上缺乏相關保障，也讓境內原住民持續爭取權益。

不過，澳洲歷史上提過44個修憲案，最終僅通過8個，且此次提案並未獲得跨黨派支持，且原住民的投票區也被限縮到2個。但贊成方表示，仍有數百萬選民不確定投票意向，未來這幾天會持續爭取支持，

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